Женщина попала за решетку из-за того, на кого был подписан ее муж: что об этом известно

В США полиция Флориды арестовала Джулиссу Негрон. Ее обвиняют в домашнем насилии, которое она совершала над своим мужем.

Все из-за того, ща кем он следил в инстаграме. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Star.

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Что известно об инциденте

52-летний муж Негрон рассказал полиции, что он остался с ней, пока она собирала вещи перед переездом из Пуэрто-Рико в Коннектикут, чтобы "начать жизнь заново". Женщина увлекалась спиртными напитками и становилась агрессивной.

Однажды она устроила ссору с мужем из-за того, за кем он следит в инстаграме. В какой-то момент Негрон якобы начала бить жертву по лицу, а когда мужчина предупредил, что наберет 911, женщина вытащила игрушку для взрослых и начала бить ею мужчину.



Джулисса Негрон / Фото CBS

Когда полицейские прибыли к дому, мужчина предупредил, что Негрон находится в доме обнаженной. Когда полиция пыталась допросить Негрон, она якобы была "взволнована", "нарушала общественный порядок" и от нее пахло алкоголем.

Я не смог получить от Негроны четкой истории,

– заявил полицейский.

Негрон была арестована на месте происшествия и впоследствии помещена в окружную тюрьму по обвинению в нанесении телесных повреждений. Впоследствии ее освободили под залог в 1000 долларов, а суд должен состояться 24 марта.