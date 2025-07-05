Женщины устроили масштабный пранк на службе в церкви: реакция их мужчин поражает

В американском городе Копелл, штат Техас, сразу 200 женщин организовали масштабный розыгрыш для своих мужчин. Они заставили их явиться на воскресную службу в одинаковых рубашках.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на What's the Jam.

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Веселую выходку устроила местная жительница Кристен Комбо, которая создала групповой чат и привлекла к участию сотни других женщин. Участницы шутки убедили своих партнеров надеть на службу светло-голубую рубашку с коротким рукавом и мелким узором в клетку. Идея заключалась в том, чтобы ничего не подозревающие, мужчины появились в храме в одинаковой одежде.

На видео, которое Кристен опубликовала в соцсетях, видно десятки смущенных мужчин, которые постепенно начинают осознавать, что стали жертвами заговора.

Пранк в США: смотрите видео

Эти кадры быстро стали вирусными – ролик набрал более 20 миллионов просмотров.

Я не ожидала, что ажиотаж будет настолько большим! Мы просто хотели немного повеселиться. Получилось так, что за три дня заказали 200 одинаковых рубашек,

– поделилась Кристен.

Женщина также отметила, что этот день стал одним из самых веселых в жизни местной общины: люди смеялись, фотографировались и поздравляли друг друга с успешной шуткой.

Ранее мы писали о другом пранке, который устроили в России. Там кто-то повесил в лифт портрет российского диктатора Владимира Путина. Реакция россиян была красноречивая.