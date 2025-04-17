Настоящая украинская королева: на Днепропетровщине в трамвае заметили "коронованную особу"

Неожиданная поездка в трамвае Днепропетровщины обернулась "королевской встречей". Пассажиры не поверили собственным глазам, когда на сиденье заметили человека в короне.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Телеканал D1.

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Об этом стало известно 15 апреля. В общественном транспорте Днепропетровщины произошло событие, которое вызвало волну улыбок и комментариев в соцсетях. Пассажиры обычного трамвая не ожидали, что с ними в салоне поедет настоящая "королева" – или по крайней мере кто-то очень похожий на нее.

Женщина сразу привлекла к себе внимание. Ее голову украшала золотая корона, которая играла на солнце, как в кадре исторической драмы. Образ дополняли яркая юбка, объемная зимняя куртка и непринужденная, уверенная походка, с которой она зашла в трамвай, будто в Букингемский дворец.

Другие пассажиры не выказывали удивления – кажется, криворожан уже ничем не удивишь,

– говорится в подписи к фото.



На Днепропетровщине в трамвае заметили "коронованную особу" / Фото из сети

Ранее мы писали о другом человеке, который появился на публике в странном головном уборе. Говорится о миллиардере Илоне Маске, который появился на мероприятии в Висконсине в шапке в форме сыра.

Мероприятие состоялось 30 марта в штате Висконсин, который известен своими традициями сыроварения и футбольной командой Green Bay Packers. Предполагают, что именно поэтому Маск появился перед толпой в шляпе, стилизованной под кусок сыра.