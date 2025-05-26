Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Times Union.

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Этот момент ведущая решила не скрывать ни от коллег, ни от зрителей. Поэтому, во время трансляции ее коллега Джулия Данн объявила:

У нас только что появились экстренные новости – у Оливии отошли воды, но она продолжает вести новости в активной фазе родов.

На протяжении всего эфира Оливия сохраняла спокойствие и профессионализм, даже шутя о ситуации. После завершения программы она отправилась в больницу, где родила здорового мальчика, по имени Куинси. Этот случай привлек внимание национальных СМИ и стал символом преданности своему делу.

Интересно! После того, как у женщины отходят воды (происходит разрыв плодного пузыря), роды могут начаться немедленно или через несколько часов. В общем у 90% женщин схватки начинаются в течение 24 часов после отхождения вод. Но у тех, кто рожает впервые, роды обычно начинаются через 6 – 12 часов.



Ведущая провела утреннее шоу, рожая малыша / Фото из соцсетей

Ранее мы уже писали об американской радиоведущей Кэссиди Проктор, которая родила ребенка прямо посреди прямого эфира. Причем женщина сама решила транслировать рождение сына.