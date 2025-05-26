Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Times Union.

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Цей момент ведуча вирішила не приховувати ні від колег, ні від глядачів. Тож, під час трансляції її колега Джулія Данн оголосила:

У нас щойно з'явилися екстрені новини – в Олівії відійшли води, але вона продовжує вести новини в активній фазі пологів.

Протягом усього ефіру Олівія зберігала спокій та професіоналізм, навіть жартуючи про ситуацію. Після завершення програми вона вирушила до лікарні, де народила здорового хлопчика, на ім'я Квінсі. Цей випадок привернув увагу національних ЗМІ та став символом відданості своїй справі.

Цікаво! Після того, як у жінки відходять води (відбувається розрив плодового міхура), пологи можуть початися негайно або через кілька годин. Загалом у 90% жінок перейми починаються протягом 24 годин після відходження вод. Але у тих, хто народжує вперше, пологи зазвичай починаються через 6 – 12 годин.



Ведуча провела ранкове шоу, народжуючи малюка / Фото із соцмереж

Раніше ми вже писали про американську радіоведучу Кессіді Проктор, яка народила дитину просто посеред прямого ефіру. При чому жінка сама вирішила транслювати народження сина.