Соцсети взорвались мемами после ответа Зеленского на приглашение Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому провести переговоры о прекращении транзита российского газа в ЕС. Украинский лидер не растерялся и ответил словацкому политику четко и лаконично.

Пользователи соцсетей быстро подхватили ответ Владимира Зеленского и создали немало мемов. Больше об этом – читайте в материале 24 Канала.

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Что известно о скандале

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригласил Владимира Зеленского на встречу вблизи украинско-словацкой границы из-за остановки транзита российского газа через Украину. Словацкий премьер жалуется, что такое решение "наносит значительный ущерб" Украине, Словакии и Евросоюзу.

В ответ президент Зеленский пригласил словацкого премьера в Киев. Очевидно, он не собирается ехать "на встречу вблизи украинско-словацкой границы".

Реакция соцсетей

Украинцам в сети понравился ответ Зеленского. Они говорят, что украинский президент показал, как можно унизить человека без единого бранного слова.



Зеленский показал, как унизить человека без всякого бранного слова / Фото из соцсетей



Как в соцсетях видят эту ситуацию / Фото "Министр культуры"



Каким может быть развитие событий / Фото из соцсетей

Украинцы также немножко бы откорректировали ответ президента Зеленского. Так, Евгений Прокопишин написал, что Зеленский мог к своему приглашению в Киев добавить "ко мне на поклон, ты же любишь такое".



Украинцы шутят об ответе Зеленского Фицо / Фото Евгения Прокопишина



Как в соцсетях видят эту ситуацию / Фото Goni



Новый вид головной боли / Фото из соцсетей



Такого развития событий не ожидал никто / Фото Goni