Дональд Трамп підтримує ідею, що Україні потрібні гарантії безпеки. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Однак що саме це може бути – є багато питань.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян. За його словами, можна багато говорити про різні гіпотетичні конструкції, які, на жаль, ніколи не збудуться. Свого часу було багато розмов про миротворчий контингент. Але ця історія затихла.

До теми Оцінив розмову із Зеленським і лідерами ЄС та пригрозив Росії: головне про свіжі заяви Трампа

Які можуть бути гарантії безпеки для України?

Як наголосив Саакян, якщо говорити реалістично, то, ймовірно, все конвертується у зброю. Міжнародним партнерам потрібно буде постачати військову допомогу в достатній кількості, аби Україна могла себе захистити і Росія навіть не думала б здійснити повторний удар. Але про все це можна говорити лише в тому випадку, якщо вийде досягти перемир'я.

Крім того, Заходу потрібно було б зберегти санкції проти Росії. Повна нормалізація відносин має бути неможливою навіть при припиненні вогню чи завершенні війни. Адже Росія матиме потенціал для відновлення.

Санкції і тиск на Росію мають бути обтяжувальним та стримувальним фактором від того, аби російська мілітарна машина не змогла відновитися. Бо за 10 років нинішнє покоління "зетників" знову захоче сюди полізти. І ми побачимо новий виток війни,

– сказав Саакян.

Додамо, 15 серпня має відбутися зустріч Трампа і Путіна на Алясці. Президент США вже сказав, що станеться, якщо Путін не захоче припинити війну.