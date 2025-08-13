Трамп поспілкувався з журналістами під час візиту до Кеннеді-центру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його заяву.
Які заяви зробив Трамп стосовно мирних переговорів з Росією?
Дональд Трамп сумнівається у можливості переконати Володимира Путіна припинити удари по цивільних в Україні. Думаю, відповідь – ні. У мене вже були прекрасні розмови з Путіним, а потім я повертаюсь додому і бачу, як ракета ударила по будинку для літніх людей або по житловій будівлі, і люди лежать мертві на вулиці, Він додав, що планує загалом зупинити війну, поклавши відповідальність за неї на Джо Байдена. На запитання журналіста, чи погодиться Росія припинити війну після зустрічі у п'ятницю, 15 серпня, Трамп відповів ствердно. Водночас заявив, що в разі не погодження, країні-терорист загрожуватимуть "дуже серйозні наслідки". У лідера Сполучених Штатів уточнили, які це можуть бути наслідки, зокрема санкції, проте подробицями він не поділився. Будуть, мені не потрібно говорити. Будуть дуже серйозні наслідки, За словами Трампа, якщо його зустріч із Путіним на Алясці 15 серпня пройде добре, наступна буде організована майже негайно. На ній будуть Путін, Зеленський і я, Водночас він попередив, що проведення другої зустрічі залежатиме від того, чи отримає він відповіді на свої запитання під час розмови з Путіним. У нас був дуже хороший дзвінок. Він був на зв'язку, президент Зеленський був на зв'язку. Я б оцінив зустріч на 10. Ви знаєте, дуже, дуже дружня,
