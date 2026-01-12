Угода про гарантії безпеки від США майже готова: Зеленський озвучив наступний крок

Зеленський заслухав доповіді української переговорної групи щодо укладення мирної угоди для України. Президент доручив фіналізувати документ "історичного рівня" про гарантії безпеки.

Про це заявив сам глава держави, пише 24 Канал.

Дивіться також Не вистачає найважливішого: експерт вказав, що не так з обіцяними "гарантіями безпеки" для Києва

На якому етапі перебуває формування документа про гарантії безпеки?

В понеділок, 12 січня, Зеленський провів детальну нараду щодо перебігу переговорів зі США. За словами українського лідера, під час спілкування було узгоджено графік зустрічей, підготовку документів та можливе підписання угоди.

Президент України доручив фіналізувати документ про гарантії безпеки для України, назвавши його "історичним".

Доручив фіналізувати та передати для розгляду на найвищому рівні документ щодо гарантій безпеки для України від Сполучених Штатів. Це повинен бути документ історичного рівня, і саме такого рівня текст досягає зараз,

– додав Зеленський.

За його словами, під час зустрічі також обговорювалась низка питань, які стосувались економічних угод щодо відбудови та розвитку країни після війни, а також механізмів використання міжнародної допомоги.

Також президент наголосив, що українська сторона сформулювала своє бачення політичної рамки для завершення війни й чекає чіткої відповіді від Росії щодо готовності закінчити війну на реальних умовах.

Якими можуть бути гарантії безпеки від США?