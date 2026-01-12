Соглашение о гарантиях безопасности от США почти готово: Зеленский озвучил следующий шаг

Зеленский заслушал доклады украинской переговорной группы по заключению мирного соглашения для Украины. Президент поручил финализировать документ "исторического уровня" о гарантиях безопасности.

Об этом заявил сам глава государства, пишет 24 Канал.

На каком этапе находится формирование документа о гарантиях безопасности?

В понедельник, 12 января, Зеленский провел детальное совещание о ходе переговоров с США. По словам украинского лидера, во время общения был согласован график встреч, подготовку документов и возможное подписание соглашения.

Президент Украины поручил финализировать документ о гарантиях безопасности для Украины, назвав его "историческим".

Поручил финализировать и передать для рассмотрения на самом высоком уровне документ о гарантиях безопасности для Украины от Соединенных Штатов. Это должен быть документ исторического уровня, и именно такого уровня текст достигает сейчас,

– добавил Зеленский.

По его словам, во время встречи также обсуждался ряд вопросов, которые касались экономических соглашений по восстановлению и развитию страны после войны, а также механизмов использования международной помощи.

Также президент подчеркнул, что украинская сторона сформулировала свое видение политической рамки для завершения войны и ждет четкого ответа от России о готовности закончить войну на реальных условиях.

Какими могут быть гарантии безопасности от США?