Президент України Володимир Зеленський закликав американського лідера Дональда Трампа сформувати "чітку позицію", яка дозволить зупинити Владіміра Путіна та наблизить завершення війни. За його словами, справжнє припинення бойових дій можливе лише після погодження реальних гарантій безпеки для України.

Зеленський вважає, що цього можна досягти лише за умови рішучих кроків з боку Вашингтона. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського SkyNews.

Яку заяву зробив Зеленський щодо гарантій безпеки?

Глава держави наголосив, що очікує предметної розмови з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером щодо майбутніх гарантій безпеки. Така дискусія, за його словами, може відбутися під час європейського візиту Трампа цього тижня.

Перш ніж ми закінчимо війну, я дійсно хочу, щоб усі угоди були укладені. Я хочу мати документ, який підтримують США та всі європейські партнери. Це дуже важливо. Щоб це сталося, нам потрібна чітка позиція президента Трампа,

– заявив Зеленський.

Він підкреслив, що Україну намагаються змусити прийняти невигідні умови: "Підписуйте мир просто зараз". Нас переконують: "Швидше підпишіть договір – і війна закінчиться". Але в чиїх інтересах такий мир? Для Путіна – зафіксувати захоплення. Для Трампа – отримати Нобеля. А для України?"

Зеленський закликав Трампа вжити "рішучих особистих заходів" щоб примусити Путіна до миру. Серед можливих кроків президент назвав надання Україні достатньої кількості систем ППО та впровадження потужних санкцій.

Гарантії безпеки для України: останні новини