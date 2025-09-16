Президент Украины Владимир Зеленский призвал американского лидера Дональда Трампа сформировать "четкую позицию", которая позволит остановить Владимира Путина и приблизит завершение войны. По его словам, настоящее прекращение боевых действий возможно только после согласования реальных гарантий безопасности для Украины.

Зеленский считает, что этого можно достичь только при условии решительных шагов со стороны Вашингтона. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского SkyNews.

Какое заявление сделал Зеленский относительно гарантий безопасности?

Глава государства подчеркнул, что ожидает предметного разговора с премьер-министром Великобритании Киром Стармером относительно будущих гарантий безопасности. Такая дискуссия, по его словам, может состояться во время европейского визита Трампа на этой неделе.

Прежде чем мы закончим войну, я действительно хочу, чтобы все соглашения были заключены. Я хочу иметь документ, который поддерживают США и все европейские партнеры. Это очень важно. Чтобы это произошло, нам нужна четкая позиция президента Трампа,

– заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украину пытаются заставить принять невыгодные условия: "Подписывайте мир прямо сейчас". Нас убеждают: "Скорее подпишите договор – и война закончится". Но в чьих интересах такой мир? Для Путина – зафиксировать захват. Для Трампа – получить Нобеля. А для Украины?"

Зеленский призвал Трампа принять "решительные личные меры" чтобы принудить Путина к миру. Среди возможных шагов президент назвал предоставление Украине достаточного количества систем ПВО и внедрение мощных санкций.

