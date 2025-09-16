Володимир Зеленський заявив, що наразі гарантії безпеки для України погодилися надати 26 країн. За словами президента, тепер необхідно узгодити конкретику.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Зеленського для Sky News.

Чи отримає Україна гарантії безпеки?

Володимир Зеленський пояснив, що Україна має розуміння щодо кількості країн, які погодилися надати гарантії безпеки – на землі, на морі та в небі. За словами президента, наразі відповідні сили вже виписані в документі.

Ми бачимо цю кількість, ми сперечаємось про кількість між собою, але це нормальний діалог, сперечання партнерське,

– зазначив він.

Глава держави наголосив, що зараз надзвичайно важливо підтримати українську армію так, як цього просить Україна.

Я над цим б'юсь, скажу вам відверто,

– додав Зеленський.

За словами президента України, другим пунктом є присутність. Цей аспект країни проговорюють в деталях і багато про що вже вдалось домовитися.

Володимир Зеленський наголосив, що щодо внеску США у питання безпекових гарантій ще необхідно працювати. Він додав, що з ЄС уже досягнуто домовленостей про частину економічних гарантій, однак потрібна конкретика, адже трапляються випадки гальмування – до прикладу, позиція Угорщини.

