Гарантії безпеки – на папері та майже готові, тепер потрібна конкретика, – Зеленський
- Володимир Зеленський заявив, що 26 країн погодилися надати Україні гарантії безпеки, однак тепер потрібна конкретика.
- Президент підкреслив важливість підтримки української армії та зазначив, що з США ще не досягнуто остаточних домовленостей щодо безпекових гарантій.
Володимир Зеленський заявив, що наразі гарантії безпеки для України погодилися надати 26 країн. За словами президента, тепер необхідно узгодити конкретику.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Зеленського для Sky News.
Чи отримає Україна гарантії безпеки?
Володимир Зеленський пояснив, що Україна має розуміння щодо кількості країн, які погодилися надати гарантії безпеки – на землі, на морі та в небі. За словами президента, наразі відповідні сили вже виписані в документі.
Ми бачимо цю кількість, ми сперечаємось про кількість між собою, але це нормальний діалог, сперечання партнерське,
– зазначив він.
Глава держави наголосив, що зараз надзвичайно важливо підтримати українську армію так, як цього просить Україна.
Я над цим б'юсь, скажу вам відверто,
– додав Зеленський.
За словами президента України, другим пунктом є присутність. Цей аспект країни проговорюють в деталях і багато про що вже вдалось домовитися.
Володимир Зеленський наголосив, що щодо внеску США у питання безпекових гарантій ще необхідно працювати. Він додав, що з ЄС уже досягнуто домовленостей про частину економічних гарантій, однак потрібна конкретика, адже трапляються випадки гальмування – до прикладу, позиція Угорщини.
Гарантії безпеки: останні новини
В інтерв'ю Зеленський також заявив, що очікує предметної розмови з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером щодо майбутніх гарантій безпеки. Така дискусія, за його словами, може відбутися під час європейського візиту Трампа цього тижня.
Тим часом міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що гарантії безпеки, які партнери готові надати станом на зараз, можуть не допомогти у випадку повторного вторгнення. За його словами, немає охочих воювати з Росією.
За даними ЗМІ, Україна та США обговорюють угоду, відповідно до якої наша країна зможе отримати зброю на 100 мільярдів доларів в обмін на свої військові технології.