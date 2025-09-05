24 Канал Новини України Пєсков цинічно заявив, що гарантії безпеки мають отримати "і Україна, і Росія"
5 вересня, 08:43
3

Пєсков цинічно заявив, що гарантії безпеки мають отримати "і Україна, і Росія"

Поліна Буянова
Основні тези
  • Дмитро Пєсков заявив, що гарантії безпеки повинні бути надані як Україні, так і Росії в рамках врегулювання війни.
  • Пєсков підкреслив, що присутність іноземних військових контингентів на території України не влаштовує Росію і розглядається як небезпека.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що в рамках "врегулювання" гарантії безпеки повинні бути надані і Україні, і Росії. За його словами, це має стати предметом переговорів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Пєскова на полях Східного економічного форуму (СЕВ).

Що Росія каже про гарантії безпеки?

Дмитро Пєсков вкотре повторив пропагандистський наратив про "втягування України в НАТО".

Адже що було однією з першопричин цього "конфлікту" (війни Росії проти України, – 24 Канал)? Це коли, власне, стали порушуватися основи гарантій для нашої країни, 
– цинічно заявив він.

За словами речника Кремля, саме тому під час "врегулювання" гарантії безпеки повинні бути надані і українцям, і росіянам.

Водночас Пєсков заявив, що іноземні військові контингенти не можуть стати гарантіями безпеки для України, оскільки це "не влаштовує Росію".

Ми розглядаємо це як небезпеку для нас – присутність міжнародних сил чи якихось іноземних сил, сил країн НАТО на українській землі поблизу наших кордонів, 
– додав росіянин.

Під час інтерв'ю Дмитро Пєсков також згадав про переговори в Стамбулі 2022 року. За його словами, тоді в положеннях домовленостей містились "всі гарантії безпеки".

Гарантії безпеки для України: що відомо

  • У Парижі 4 вересня відбулася зустріч "коаліції охочих". Після саміту президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наразі 26 країн формально погодилися або надіслати контингент в Україну, або надати певні засоби для підтримки сил коаліції для забезпечення безпеки на морі або в небі.
     

  • Під час пресконференції Володимир Зеленський заявив, що членство в Європейському Союзі є ключовим елементом гарантій безпеки для України. Окрім цього, Україна активно працює над посиленням двосторонніх і багатосторонніх безпекових угод з партнерами, щоб створити комплексну систему захисту держави.
     

  • Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявляв, що питання присутності іноземних військ на українських землях залежить суто від рішення Києва. Росія, зокрема Путін, не має права втручатися в організацію безпеки для України після укладення мирного договору.