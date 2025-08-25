Зеленський очікує побачити в Україні контингент "великих держав"
- Зеленський підкреслив важливість присутності "великих держав" серед країн, які можуть направити військові підрозділи в Україну, та зазначив, що головною гарантією безпеки залишається українська армія.
- Президент наголосив на необхідності стабільного фінансування Збройних сил і національного виробництва безпілотників для зміцнення оборонного сектору.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що серед країн, які могли б направити військові підрозділи в Україну, важливо бачити саме "великі держави". Він додав, що головною гарантією безпеки є українська армія.
Про це він сказав перед зустріччю з віцеканцлером і міністром фінансів Німеччини Ларсом Клінгбайлем. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".
Що заявив Зеленський про іноземний контингент в Україні?
Я думаю, що буде різний рівень залученості (країн до гарантій безпеки Україні – 24 Канал), але не мені вирішувати й говорити про "boots on the ground" (війська на місці). Думаю, важливо, що вони були з боку великих країн, провідних учасників "коаліції рішучих". Це має значення. "Boots on the ground" – важливий фактор",
– сказав Зеленський.
Зеленський також підкреслив, що головною запорукою безпеки залишається потужна українська армія.
"Ми не хочемо зменшувати кількість солдатів, бо це дуже небезпечно", – зазначив глава держави.
Він наголосив, що необхідне стабільне фінансування не лише Збройних сил, але й усього сектору оборони, особливо національного виробництва безпілотників.
Які гарантії може отримати Україна?
- За словами глави МЗС Німеччини, для мирної угоди Україні потрібні гарантії безпеки, близькі до членства в НАТО. Вадефуль вважає, що такі гарантії можуть переконати Путіна, не створюючи загрози для Росії.
- Як повідомляє видання Bloomberg, членство України в Європейському Союзі могло б стати ключовим елементом повоєнних гарантій для Києва, адже, попри економічний характер ЄС, його формальні зобов'язання у сфері оборони є більш жорсткими, ніж у НАТО.
- Лавров говорив, що Росія "повинна мати право голосу" в питаннях гарантій безпеки для України – імовірно, разом зі США та Китаєм. А також із іншими постійними членами Ради Безпеки ООН – Великої Британією та Францією.