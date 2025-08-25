Президент України Володимир Зеленський заявив, що серед країн, які могли б направити військові підрозділи в Україну, важливо бачити саме "великі держави". Він додав, що головною гарантією безпеки є українська армія.

Про це він сказав перед зустріччю з віцеканцлером і міністром фінансів Німеччини Ларсом Клінгбайлем. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

Дивіться також Україна прагне отримувати від партнерів 1 мільярд доларів щомісячно на закупівлю зброї у США

Що заявив Зеленський про іноземний контингент в Україні?

Я думаю, що буде різний рівень залученості (країн до гарантій безпеки Україні – 24 Канал), але не мені вирішувати й говорити про "boots on the ground" (війська на місці). Думаю, важливо, що вони були з боку великих країн, провідних учасників "коаліції рішучих". Це має значення. "Boots on the ground" – важливий фактор",

– сказав Зеленський.

Зеленський також підкреслив, що головною запорукою безпеки залишається потужна українська армія.

"Ми не хочемо зменшувати кількість солдатів, бо це дуже небезпечно", – зазначив глава держави.

Він наголосив, що необхідне стабільне фінансування не лише Збройних сил, але й усього сектору оборони, особливо національного виробництва безпілотників.

Які гарантії може отримати Україна?