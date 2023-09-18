Скористатись відсутністю Путіна та Сі Цзіньпіна: які можливості відкриваються перед Україною

У Генасамблеї ООН, що розпочнеться 19 вересня, не будуть брати участь Сі Цзіньпін та Владімір Путін. І це дає можливість Україні, яка просуватиме на заході власну "формулу миру", долучити до неї країни Глобального Півдня. Адже на їхнє керівництво не будуть безпосередньо впливати Китай та Росія.

Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що Україна матиме можливість у кулуарах Генасамблеї ООН домовитися про присутність представників країн на наступних зустрічах щодо української "формули мира". І це вже велика перевага для нашої країни.

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Україна нині у фокусі уваги

Попередній досвід проведення зустрічей щодо "формули мира" продемонстрував, що спілкування представників країн Глобального Півдня з українською делегацією без присутності Росії проводить до конструктивного діалогу.

Вони дізнаються про позицію України без "ід*отизмів", які полюбляє Росія, що дискредитують факт будь-яких перемовин. А тому для України це шанс,

– наголосив політолог.

Також Президент України Володимир Зеленський під час своїх виступів на Генасамблеї ООН напевно приділить цьому питанню увагу. А можливо, на думку Рейтеровича, напряму звернеться до певних країн з пропозицією доєднатися до української "формули миру".

"Формула миру" Володимира Зеленського Президент України оголосив про "формулу миру" у війні Росії проти України вперше саміті G20 у листопаді минулого року. Президент України оголосив про "формулу миру" у війні Росії проти України вперше саміті G20 у листопаді минулого року. "Формула миру" складається з наступних пропозиції України: радіаційна та ядерна безпека, продовольча безпека, енергетична безпека, звільнення всіх полонених і депортованих, виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку, виведення російських військ і припинення бойових дій, повернення справедливості, протидію екоциду, недопущення ескалації, фіксація закінчення війни.

Україна нині у фокусі уваги та буде перебувати в ньому ще дуже довго – доки росіяни не заберуться геть з нашої території і не програють у цій війні. Для багатьох країн це також шанс нагадати про себе, отримати нові зв'язки через Україну з державами, з якими раніше вони не мали можливості спілкуватись.

Політолог оцінив можливість України залучити до "формули миру" країни Глобального Півдня: дивіться відео

І зараз для них відкривається нове вікно можливостей: взяти участь у врегулюванні такої глобальної проблеми як війна Росії проти України та ще й налагодити додаткові контакти.

"А для України головне залучити якомога більше країн до підтримки "формули миру", а потім посилити тиск на Росію. І тут для нас відкриваються гарні можливості. Потрібно їми максимально скористатися", – підкреслив Ігор Рейтерович.

Україна на Генасамблеї ООН