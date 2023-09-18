Воспользоваться отсутствием Путина и Си Цзиньпина: какие возможности открываются перед Украиной

В Генассамблее ООН, которая начнется 19 сентября, не будут участвовать Си Цзиньпин и Владимир Путин. И это позволяет Украине, которая будет продвигать на мероприятии собственную "формулу мира", приобщить к ней страны Глобального Юга. Ведь на их руководство не будут непосредственно влиять Китай и Россия.

Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что у Украины будет возможность в кулуарах Генассамблеи ООН договориться о присутствии представителей стран на следующих встречах по украинской "формуле мира". И это уже большое преимущество для нашей страны.

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Украина сейчас в фокусе внимания

Предыдущий опыт проведения встреч по "формуле мира" продемонстрировал, что общение представителей стран Глобального Юга с украинской делегацией без присутствия России проводит к конструктивному диалогу.

Они узнают о позиции Украины без "ид*отизмов", которые любит Россия, дискредитирующих факт любых переговоров. А потому для Украины это шанс,

– подчеркнул политолог.

Также Президент Украины Владимир Зеленский во время своих выступлений на Генассамблее ООН наверняка уделит этому вопросу внимание. А возможно, по мнению Рейтеровича, напрямую обратится к определенным странам с предложением присоединиться к украинской "формуле мира".

"Формула мира" Владимира Зеленского Президент Украины объявил о "формуле мира" в войне России против Украины впервые на саммите G20 в ноябре прошлого года. Президент Украины объявил о "формуле мира" в войне России против Украины впервые на саммите G20 в ноябре прошлого года. "Формула мира" состоит из следующих предложений Украины: радиационной и ядерной безопасности, продовольственной безопасности, энергетической безопасности, освобождения всех пленных и депортированных, исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация окончания войны.

Украина сейчас в фокусе внимания и будет находиться в нем еще очень долго – пока россияне не уйдут с нашей территории и не проиграют в этой войне. Для многих стран это также шанс напомнить о себе, получить новые связи через Украину с государствами, с которыми они раньше не имели возможности общаться.

Политолог оценил возможность Украины привлечь к "формуле мира" страны Глобального Юга: смотрите видео

И сейчас для них открывается новое окно возможностей: принять участие в урегулировании такой глобальной проблемы, как война России против Украины и еще наладить дополнительные контакты.

"А для Украины главное привлечь как можно больше стран к поддержке "формулы мира", а затем усилить давление на Россию. И здесь для нас открываются хорошие возможности. И нужно ими максимально воспользоваться", – подчеркнул Игорь Рейтерович.

Украина на Генассамблее ООН