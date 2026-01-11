ДСНС розгортає генератори для аварійного живлення столичних багатоповерхівок

Російські обстріли завдали значної шкоди енергетиці України, чи не найскладніша ситуація наразі у столиці та Київській області. Так, відбувається встановлення генераторів для аварійного електроживлення будинків Києва.

Про це поінформували в ДСНС, деталі передає 24 Канал.

Скільки генераторів вдалося встановити у Києві?

Повідомляється, що в одному з районів столиці підрозділи ДСНС уже розмістили 5 генераторів.

Завдяки цьому вдалося забезпечити електроенергією 20 житлових будинків та поліклініку,

– наголошують у службі.

Там також додали, що роботи із заживлення будинків киян тривають.

Зауважимо, мешканці селища Гореничі у Київській області залишаються без електропостачання вже чотири доби. Через це вони вийшли на протести.

Яка ситуація зі світлом у Києві та на Київщині?