ГСЧС разворачивает генераторы для аварийного питания столичных многоэтажек

Российские обстрелы нанесли значительный ущерб энергетике Украины, едва ли не самая сложная ситуация сейчас в столице и Киевской области. Так, происходит установка генераторов для аварийного электропитания домов Киева.

Об этом проинформировали в ГСЧС, детали передает 24 Канал.

К теме Много точечных аварий: в ДТЭК предупредили, что у части жителей Киева может долго не быть света

Сколько генераторов удалось установить в Киеве?

Сообщается, что в одном из районов столицы подразделения ГСЧС уже разместили 5 генераторов.

Благодаря этому удалось обеспечить электроэнергией 20 жилых домов и поликлинику,

– отмечают в службе.

Там также добавили, что работы по запитке домов киевлян продолжаются.

Заметим, жители поселка Гореничи в Киевской области остаются без электроснабжения уже четверо суток. Из-за этого они вышли на протесты.

Какова ситуация со светом в Киеве и Киевской области?