ГСЧС разворачивает генераторы для аварийного питания столичных многоэтажек
- ГСЧС установила несколько генераторов в Киеве.
- Они должны обеспечить электричеством жилые дома столицы.
Российские обстрелы нанесли значительный ущерб энергетике Украины, едва ли не самая сложная ситуация сейчас в столице и Киевской области. Так, происходит установка генераторов для аварийного электропитания домов Киева.
Об этом проинформировали в ГСЧС, детали передает 24 Канал.
Сколько генераторов удалось установить в Киеве?
Сообщается, что в одном из районов столицы подразделения ГСЧС уже разместили 5 генераторов.
Благодаря этому удалось обеспечить электроэнергией 20 жилых домов и поликлинику,
– отмечают в службе.
Там также добавили, что работы по запитке домов киевлян продолжаются.
Заметим, жители поселка Гореничи в Киевской области остаются без электроснабжения уже четверо суток. Из-за этого они вышли на протесты.
Какова ситуация со светом в Киеве и Киевской области?
Из-за комбинации вражеских атак, низких температур и значительной перегрузки электросети, Киев сталкивается с многочисленными локальными авариями.
Как пояснили в ДТЭК, именно это приводит к тому, что некоторые жители столицы остаются без света на длительное время. Впрочем, десятки бригад энергетиков работают круглосуточно, чтобы вернуть свет в дома украинцев.
Сейчас экстренные отключения электроэнергии действуют в нескольких районах Киева, в частности на Левом берегу, а также в Печерском и Голосеевском районах. Ожидается, что ситуация с электроснабжением в столице начнет улучшаться уже на следующей неделе.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сказала, когда ситуация с электроснабжением улучшится.