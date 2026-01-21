Укр Рус
24 Канал Новини України Ексмера Одеси Труханова відпустили з-під домашнього арешту
21 січня, 19:06
Оновлено - 19:23, 21 січня

Ексмера Одеси Труханова відпустили з-під домашнього арешту

Надія Батюк
Основні тези
  • Печерський районний суд Києва скасував домашній арешт для ексмера Одеси Геннадія Труханова.
  • Труханову змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання та зняли електронний браслет.

Печерський районний суд Києва скасував домашній арешт для колишнього мера Одеси Геннадія Труханова. Йому змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання та зняли електронний браслет.

Про це повідомляє Суспільне Одеса з посиланням на адвоката Олександра Лисака.

Що відомо про арешт Труханова?

Нагадаємо, що суд обрав Труханову запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у справі про службову недбалість, яка, за версією слідства, призвела до загибелі дев’ятьох людей під час негоди 30 вересня.

У грудні суд продовжив запобіжний захід ще на місяць. Загалом підозру оголосили дев’ятьом посадовцям, серед яких – заступники Труханова, керівники департаментів міськради та комунального підприємства "Міські дороги". 21 січня Труханову змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання та зняли електронний браслет.

Справа Труханова: коротко про головне

  • 31 жовтня у Печерському районному суді Києва відбулося засідання у справі ексмера Одеси Геннадія Труханова. Йому інкримінують службову недбалість, яка призвела до загибелі 9 людей під час сильної зливи.

  • Слідство вважає, що Труханов неналежно виконував обов’язки та не забезпечив належне функціонування інженерних мереж міста. Попри багаторічні проблеми з підтопленнями, він не ініціював ремонт зливової каналізації та дренажних систем, а у день стихії не організував оповіщення населення.

  • Згодом за Труханова внесли заставу у сумі 42 мільйони гривень, з яких 12 мільйонів доплатили після збільшення застави. За словами адвоката, кошти почали збирати одразу після оголошення ухвали, а остаточну суму внесли 17 листопада. До процесу долучилися понад 25 осіб.