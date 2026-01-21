Про це повідомляє Суспільне Одеса з посиланням на адвоката Олександра Лисака.

Що відомо про арешт Труханова?

Нагадаємо, що суд обрав Труханову запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у справі про службову недбалість, яка, за версією слідства, призвела до загибелі дев’ятьох людей під час негоди 30 вересня.

У грудні суд продовжив запобіжний захід ще на місяць. Загалом підозру оголосили дев’ятьом посадовцям, серед яких – заступники Труханова, керівники департаментів міськради та комунального підприємства "Міські дороги". 21 січня Труханову змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання та зняли електронний браслет.

Справа Труханова: коротко про головне

  • 31 жовтня у Печерському районному суді Києва відбулося засідання у справі ексмера Одеси Геннадія Труханова. Йому інкримінують службову недбалість, яка призвела до загибелі 9 людей під час сильної зливи.

  • Слідство вважає, що Труханов неналежно виконував обов’язки та не забезпечив належне функціонування інженерних мереж міста. Попри багаторічні проблеми з підтопленнями, він не ініціював ремонт зливової каналізації та дренажних систем, а у день стихії не організував оповіщення населення.

  • Згодом за Труханова внесли заставу у сумі 42 мільйони гривень, з яких 12 мільйонів доплатили після збільшення застави. За словами адвоката, кошти почали збирати одразу після оголошення ухвали, а остаточну суму внесли 17 листопада. До процесу долучилися понад 25 осіб.