Що відомо про арешт Труханова?

Нагадаємо, що суд обрав Труханову запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у справі про службову недбалість, яка, за версією слідства, призвела до загибелі дев’ятьох людей під час негоди 30 вересня.

У грудні суд продовжив запобіжний захід ще на місяць. Загалом підозру оголосили дев’ятьом посадовцям, серед яких – заступники Труханова, керівники департаментів міськради та комунального підприємства "Міські дороги". 21 січня Труханову змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання та зняли електронний браслет.

Справа Труханова: коротко про головне