Об этом сообщает Общественное Одесса со ссылкой на адвоката Александра Лысака.
Смотрите также "Зацепились за запятую в законе": мэр Львова честно сказал, как относится к аресту Труханова
Что известно об аресте Труханова?
Напомним, что суд избрал Труханову меру пресечения в виде домашнего ареста по делу о служебной халатности, которая, по версии следствия, привела к гибели девяти человек во время непогоды 30 сентября.
В декабре суд продлил меру пресечения еще на месяц. В общем подозрение объявили девяти должностным лицам, среди которых – заместители Труханова, руководители департаментов горсовета и коммунального предприятия "Городские дороги". 21 января Труханову изменили меру пресечения на личное обязательство и сняли электронный браслет.
Дело Труханова: коротко о главном
31 октября в Печерском районном суде Киева состоялось заседание по делу экс-мэра Одессы Геннадия Труханова. Ему инкриминируют служебную халатность, которая привела к гибели 9 человек во время сильного ливня.
Следствие считает, что Труханов ненадлежащим образом исполнял обязанности и не обеспечил надлежащее функционирование инженерных сетей города. Несмотря на многолетние проблемы с подтоплениями, он не инициировал ремонт ливневой канализации и дренажных систем, а в день стихии не организовал оповещение населения.
Впоследствии за Труханова внесли залог в сумме 42 миллиона гривен, из которых 12 миллионов доплатили после увеличения залога. По словам адвоката, средства начали собирать сразу после объявления постановления, а окончательную сумму внесли 17 ноября. К процессу присоединились более 25 человек.