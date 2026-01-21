Об этом сообщает Общественное Одесса со ссылкой на адвоката Александра Лысака.

Что известно об аресте Труханова?

Напомним, что суд избрал Труханову меру пресечения в виде домашнего ареста по делу о служебной халатности, которая, по версии следствия, привела к гибели девяти человек во время непогоды 30 сентября.

В декабре суд продлил меру пресечения еще на месяц. В общем подозрение объявили девяти должностным лицам, среди которых – заместители Труханова, руководители департаментов горсовета и коммунального предприятия "Городские дороги". 21 января Труханову изменили меру пресечения на личное обязательство и сняли электронный браслет.

Дело Труханова: коротко о главном