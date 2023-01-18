Відпрацьовують повітряний і сухопутний наступ, – Генштаб про навчання росіян в Білорусі
18 січня 2023, 19:06Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
У Білорусі проходять спільні з Росією військові навчання. Зокрема, тренуються наступати на суходолі та у повітрі.
Наразі на Волинському та Поліському ситуація суттєво не змінилась. Важливо, що наступальних угруповань противника не виявили.
До речі Російські війська розгортаються на одному з полігонів Білорусі: що показують супутникові знімки
Навчання у Білорусі
У Генштабі ЗСУ розповіли, що там тривають спільні навчання повітряно-космічних сил Росії та військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони Білорусі.
Відпрацьовують практичні завдання із взаємодії повітряної та сухопутної компонент в наступальних операціях.
Чи є загроза наступу з Білорусі
- Чергові спільні навчання Росії та Білорусі почались з 18 січня. Спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів стартувало поблизу українського кордону. Такі заходи відбуваються постійно протягом останнього року.
- Однак спільне навчання – лише ширма, за якою ховається посилення бойового авіаційного угруповання на території Білорусі. У Генштабі 16 січня вже попереджали, що загроза ракетно-авіаційних ударів по Україні з Півночі зросла. Про це може свідчити і те, що росіяни перекинули винищувачі.
- Держава-агресор продовжує перекидати військову техніку у Білорусь. Зокрема, 15 січня на військовий аеродром у Барановичах прилетіли щонайменше 8 винищувачів.