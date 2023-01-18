Відпрацьовують повітряний і сухопутний наступ, – Генштаб про навчання росіян в Білорусі

У Білорусі проходять спільні з Росією військові навчання. Зокрема, тренуються наступати на суходолі та у повітрі.

Наразі на Волинському та Поліському ситуація суттєво не змінилась. Важливо, що наступальних угруповань противника не виявили.

До речі Російські війська розгортаються на одному з полігонів Білорусі: що показують супутникові знімки

Навчання у Білорусі

У Генштабі ЗСУ розповіли, що там тривають спільні навчання повітряно-космічних сил Росії та військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони Білорусі.

Відпрацьовують практичні завдання із взаємодії повітряної та сухопутної компонент в наступальних операціях.

Чи є загроза наступу з Білорусі