Отрабатывают воздушное и сухопутное наступление, – Генштаб об учениях россиян в Беларуси

18 января 2023, 19:06
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Генштаб ВСУ

В Беларуси проходят совместные с Россией военные учения. В частности, тренируются наступать на суше и по воздуху.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенно не изменилась. Важно, что наступательные группировки противника не обнаружили.

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Учения в Беларуси

В Генштабе ВСУ рассказали, что там продолжаются совместные учения воздушно-космических сил России и военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Беларуси.

Отрабатывают практические задачи по взаимодействию воздушного и сухопутного компонентов в наступательных операциях.

Есть ли угроза наступления из Беларуси

  • Очередные совместные учения России и Беларуси начались 18 января. Совместные лётно-тактические учения авиационных подразделений стартовали возле украинской границы. Такие мероприятия проходят постоянно в течение последнего года.
  • Однако совместные учения – лишь ширма, за которой скрывается усиление боевой авиационной группировки на территории Беларуси. В Генштабе 16 января уже предупреждали, что угроза ракетно-авиационных ударов по Украине с Севера выросла. Об этом может свидетельствовать и то, что россияне перебросили истребители.
  • Государство-агрессор продолжает перебрасывать военную технику в Беларусь. В частности, 15 января на военный аэродром в Барановичах прилетели не менее 8 истребителей.

Автор: Ольга Музика