Отрабатывают воздушное и сухопутное наступление, – Генштаб об учениях россиян в Беларуси
18 января 2023, 19:06Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
В Беларуси проходят совместные с Россией военные учения. В частности, тренируются наступать на суше и по воздуху.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенно не изменилась. Важно, что наступательные группировки противника не обнаружили.
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Учения в Беларуси
В Генштабе ВСУ рассказали, что там продолжаются совместные учения воздушно-космических сил России и военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Беларуси.
Отрабатывают практические задачи по взаимодействию воздушного и сухопутного компонентов в наступательных операциях.
Есть ли угроза наступления из Беларуси
- Очередные совместные учения России и Беларуси начались 18 января. Совместные лётно-тактические учения авиационных подразделений стартовали возле украинской границы. Такие мероприятия проходят постоянно в течение последнего года.
- Однако совместные учения – лишь ширма, за которой скрывается усиление боевой авиационной группировки на территории Беларуси. В Генштабе 16 января уже предупреждали, что угроза ракетно-авиационных ударов по Украине с Севера выросла. Об этом может свидетельствовать и то, что россияне перебросили истребители.
- Государство-агрессор продолжает перебрасывать военную технику в Беларусь. В частности, 15 января на военный аэродром в Барановичах прилетели не менее 8 истребителей.