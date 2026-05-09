16-річне правління Орбана завершене: Петер Мадяр складе присягу прем'єр-міністра Угорщини

Новообраний прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр прибув у суботу, 9 травня, до будівлі парламенту, щоб скласти присягу. Це покладе край 16-річному автократичному правлінню Віктора Орбана.

Про це інформує The Washington Post.

Угорщина обрала нового прем'єра: що відомо?

Минулого місяця партія "Тиса" на чолі із Петером Мадяром упевнено випередила партію Орбана "Фідес". Політична сила отримала рекордну кількість голосів і мандатів – більше, ніж будь-яка інша партія в сучасній історії країни після падіння комуністичного режиму.

У суботу Петер Мадяр разом із депутатами своєї політичної сили "Тиси" у суботу, 9 травня, вперше зайшов до парламенту Угорщини після виборів. Його партія отримала 141 місце із 199, тоді як коаліція Віктора Орбана "Фідес" матиме лише 52 мандати, а ультраправа партія "Наша Батьківщина" – шість.

Дещо згодом має відбутися установча сесія парламенту, під час якої Орбан вперше з 1990 року не братиме участі в роботі парламенту після формування першого посткомуністичного скликання.

Після поразки експрем'єр Орбан заявив, що планує зосередитись на відновленні своєї націоналістично-популістської політичної сили.

Новий 45-річний прем'єр Угорщини заснував партію "Тиса" після тривалої роботи в політичній силі Орбана. У своїй передвиборній кампанії пообіцяв покінчити з корупцією серед посадовців, яка, на його думку, позбавила угорців економічних можливостей.

Мадяр закликав громадян долучитись до урочистостей 9 травня біля будівлі парламенту Угорщини, які він назвав "зміною режиму", аби відзначити свою інавгурацію та завершення політичної епохи Орбана.

Після складання присяги близько 15:00 за місцевим часом він планує звернутись до громадян, які зберуться на вулиці.

Чи планує Мадяр відновлювати відносини із ЄС?

Новий прем'єр Угорщини пообіцяв відновити відносини із Євросоюзом, які за часів Орбана стали напруженими. Також Мадяр заявив про намір повернути країні позиції серед західних демократій, авторитет яких, на його думку, послабився через дедалі тісніші зв'язки Орбана із Росією.

Прем'єр назвав своєю ключовою задачею розблокування близько 17 мільярдів євро, які ЄС заблокували для Угорщини через політику Орбана. Ці гроші вкрай необхідні для того, аби допомогти відновити економіку Угорщини, яка перебуває в застої протягом останніх чотирьох років.