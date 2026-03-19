16 тисяч ракет до 2035: розвідка припускає можливість ракетних ударів по території США

Розвідка США припускає, що ворожі держави можуть завдати американській материковій частині ракетних ударів. Йдеться про Китай, Росію і Північну Корею.

Ці країни розробляють відповідні нові системи озброєння. Про це зазначено в щорічній оцінці загроз розвідувального товариства США.

Дивіться також Залежність ціною в мільярди: співпраця з Китаєм обернулася для Білорусі катастрофою

У чому загроза для США?

Окрім Китаю, Росію і Північної Кореї, США вбачають небезпеку від Ірану та Пакистану.

Розвідка вважає, що до 2035 року кількість іноземних ракет, націлених на США, зросте до більш як 16 000. Наразі таких є всього 3 000.

Китай, Росія, Північна Корея, Іран і Пакистан проводять дослідження й розробляють цілу низку нових, модернізованих або традиційних систем доставки ракет з ядерним і звичайним озброєнням, які можуть завдати удару по території країни,

– зазначається у звіті розвідки.

Окрім того, вона заявила, що іноземні арсенали ракет, зокрема ядерні, становлять загрозу для супутників.

За даними розвідників, Росія працює над новим супутником, який нестиме ядерну зброю як засіб протисупутникової боротьби.

Чого боїться Китай?

Розвідка США вважає, що Китай боїться, що ракетний щит Трампа "Золотий купол" збільшить ймовірність втручання Штатів у війну проти Тайваню. Через це нібито є ймовірність, що Китай укладе угоди про контроль над озброєннями.

У самого Сі Цзіньпіна немає чітких термінів щодо приєднання Тайваню. Наразі він нібито не планує вторгнення на острів.

За словами офіційних осіб Китаю, це було б надзвичайно складною операцією із високим ризиком провалу. Особливо, якби втрутилися США.

До слова, на тлі загострення на Близькому Сході Китай запропонував Тайваню возз'єднатися для енергетичної стабільності.

Що робитиме Іран?

Американське розвідувальне товариство також припустило розвиток подій навколо Ірану.

Там вважають, що іранський режим буде мститися за ліквідацію верховного лідера Алі Хаменеї.

Якщо режим виживе, Тегеран майже напевно спробує помститися. У разі виживання Іран відновить свій вплив і становитиме реальну загрозу інтересам Ізраїлю і США,

– йдеться у документі.

Що розвідка США пише про ЄС?

У звіті зазначається, що іммігранти в країнах Євросоюзу не асимілювалися. Як наслідок – відбулася радикалізація частини іммігрантської молоді.

Також велика частина Європи й надалі матиме проблеми в активному співробітництві в галузі безпеки в найближчій перспективі.

Деякі члени ЄС стикаються зі збільшенням державного боргу в поєднанні зі слабким економічним зростанням,

– додали у розвідці.

США та Іран: останні новини