Країни Балтії в шоці: чи спрацює в разі потреби 5 стаття НАТО

Деяким країнам НАТО може загрожувати напад з боку Росії. Не всі члени Альянсу розуміють це, тому й тривають дискусії щодо доцільності збільшення видатків на оборону та інших важливих пунктів.

Голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак розповів 24 Каналу, що більшість європейських лідерів виростали у часи завершення Холодної війни. Вони довгий період гнали від себе думки про безпеку.

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Дія 5 статті НАТО

Віктор Шлінчак зауважив, що зараз через російську агресію і виникла потреба замислитись про доцільність посилення обороноздатності країн НАТО.

Війна в Україні та дані розвідок змушують думати про безпеку. Адже Росія може спровокувати конфлікт із країнами НАТО. Зараз виникає нагальне питання, чи спрацює 5 стаття?

– зазначив він.

Важливо, що більшість країн, які вступали в Альянс, робили це задля того, щоб бути захищеними в разі агресії якоїсь країни. Проте все частіше з'являлися заяви, що 5 статтю НАТО можна трактувати по-різному, тому вона, ймовірно, не передбачає прямої військової оборони з боку інших країн-членів.

Я думаю, що країни Балтії зараз у дикому шоці від подібних заяв, адже раніше думали, що Альянс за них вступитися, але зараз немає такого відчуття,

– припустив голова правління Інституту світової політики.

До слова, Дональд Трамп висловив чітку підтримку зобов'язань США за статтею 5 НАТО, заявивши, що "ми з ними до кінця". Раніше його відповідь на це ж питання була менш визначеною, що викликало сумніви щодо позиції. Тепер президент США наголосив, що хоче бути союзником європейських країн і виступає за безпеку та збереження життів.