Председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак рассказал 24 Каналу, что большинство европейских лидеров вырастали во времена завершения Холодной войны. Они долгий период гнали от себя мысли о безопасности.

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Действие 5 статьи НАТО

Виктор Шлинчак отметил, что сейчас из-за российской агрессии и возникла необходимость задуматься о целесообразности усиления обороноспособности стран НАТО.

Война в Украине и данные разведок заставляют думать о безопасности. Ведь Россия может спровоцировать конфликт со странами НАТО. Сейчас возникает насущный вопрос, сработает ли 5 статья?

– отметил он.

Важно, что большинство стран, которые вступали в Альянс, делали это для того, чтобы быть защищенными в случае агрессии какой-то страны. Однако все чаще появлялись заявления, что 5 статью НАТО можно трактовать по-разному, поэтому она, вероятно, не предусматривает прямой военной обороны со стороны других стран-членов.

Я думаю, что страны Балтии сейчас в диком шоке от подобных заявлений, ведь раньше думали, что Альянс за них вступиться, но сейчас нет такого ощущения,

– предположил председатель правления Института мировой политики.

К слову, Дональд Трамп выразил четкую поддержку обязательств США по статье 5 НАТО, заявив, что "мы с ними до конца". Ранее его ответ на этот же вопрос был менее определенным, что вызвало сомнения относительно позиции. Теперь президент США подчеркнул, что хочет быть союзником европейских стран и выступает за безопасность и сохранение жизней.