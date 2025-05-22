У Сенаті США нагадали, що підготували закон про 500% мит для країн, які торгують з Росією

Американські сенатори Річард Блюменталь і Ліндсі Грем нагадали, що вже підготували законопроєкт, який передбачає нові санкції проти Росії. США також можуть ввести 500% тарифів для країн, що купують російські енергоресурси.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву, опубліковану на сайті сенатора-демократа Блюменталя.

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Що розповіли сенатори США про законопроєкт щодо Росії

Річард Блюменталь та Ліндсі Грем розповіли, що їхній законопроєкт про запровадження первинних та вторинних санкцій проти Росії та країн, які підтримують агресію Росії в Україні, отримав підтримку 81 сенатора.

У законопроєкті також ідеться про запровадження 500-відсоткових мит на імпорт товарів з країн, які купують російську нафту, газ, уран та деякі інші продукти.

За словами сенаторів, ці торгівельно-економічні обмеження будуть запроваджені, якщо Росія відмовиться брати участь у переговорах щодо довгострокового миру з Україною або розпочне інші зусилля, що підривають суверенітет України після мирних переговорів.

Хоча ми прагнемо миру, нам – і переважній більшості Сенату – стає дедалі очевидніше, що Путін грає в ігри. Сенат Сполучених Штатів готовий діяти, якщо ці ігри продовжуватимуться,

– мовиться у заяві.

Сенатори також наголосили, що держсекретар США Марко Рубіо розповів підкомітету Сенату з питань державних та іноземних операцій, що Росія погодилася надати документ про умови припинення вогню протягом наступних кількох днів.

Американські парламентарі зауважили, що зміст цього документа покаже, чи серйозно Росія налаштована на мир.

"Якщо ситуація залишиться такою ж, Росія може очікувати рішучих дій від Сенату Сполучених Штатів. Ми надзвичайно раді, що тепер у нас є 81 співавтор законопроєкту про санкції проти Росії за її варварське вторгнення в Україну. Наше законодавство ізолює Росію – поставивши її на торгівельний острів, а також запровадить жорсткі тарифи щодо інших країн, які підтримують ці звірства", – наголосили сенатори.

Вони підкреслили, що одним із пріоритетів проєкту закону є притягнення Китаю до відповідальності за підтримку військової машини Путіна шляхом купівлі дешевої російської нафти у тіньового флоту. У Сенаті переконані, що без економічної підтримки Китаю військова машина Путіна зупиниться.