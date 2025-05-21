Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в етері 24 Каналу зазначив, що США хочуть співпрацювати з Росією так само як сьогодні це робить Європа.

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Товарообіг ЄС з Росією у 20 разів більший, ніж у США

Якщо проаналізувати річний товарообіг США та Росії у 2024 році, то він складав 3,5 мільярда доларів, а Європи й Росії – понад 67 мільярдів євро.

Постає запитання, а хто ж зараз співпрацює з Росією: США чи Європа? Ми перекладаємо всі гріхи за те, що Путін не припиняє війну, на американців по одній простій причині, бо Трамп нам пообіцяв завершити її за 24 години, а ми взяли й повірили в це,

– озвучив Клочок.

З його слів, лідер Штатів не робить це, бо має меркантильний інтерес. В той час, коли Європа торгує з Росією, Трамп замислюється над питанням, чому він не може цього робити. Клочок пояснив, що поки триває гаряча фаза війни, США не торгуватимуть з Росією, але як тільки вона завершиться, співпраця Вашингтону і Москви зростатиме шаленими темпами.

"Оскільки вже абсолютно очевидно, що досягнуто багато домовленостей. Наприклад, щодо проєкту з продажу російських енергоресурсів до Європи через американські "прокладки". Це публічно підтверджував радник Путіна – Ушаков", – розповів Клочок.

Чому Європа не конфіскує заморожені активи Росії

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" нагадав, що проти Росії введено 24 – 28 тисяч санкцій, одну третину з них запровадили США, в той час як Європа – лише 10%. Постає запитання, коли ж європейці почнуть їх посилювати?

Він вважає, що Брюссель повинен нарешті піднятися з теплого м'якого стільця і зробити крок назустріч Україні. Цей крок має виражатися у тому, аби ввести потужний пакет санкцій проти Росії, який торкатиметься в першу чергу її енергетичної сфери.

"Треба домагатися зниження граничної ціни на російську нафту до 30 доларів за барель. Хай би навіть було б 40, але Європа стосовно цього мовчить", – озвучив Клочок.

З його слів, друге, що мають зробити європейські політики – це в обов'язковому порядку терміново проголосувати за законопроєкт про конфіскацію заморожених російських активів у Європі, яких там зосереджено на суму 290 мільярдів євро. У США в цей час таких активів – 8 мільярдів.

Що сьогодні заважає Європі ухвалити відповідну правову базу і конфіскувати ці російські активи? Заважають не Орбан, не Фіцо, а небажання посваритися вкрай з Росією. Тож треба тиснути в однаковій мірі і на Європу, і на США,

– переконаний Клочок.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" підсумував, що вдалим кроком стала заява українського МЗС на чолі з Сибігою про те, що Європа має вийти за межі 17-го санкційного пакета. Він, на думку Клочка, "порожній" і не передбачає нічого критичного для Росії.