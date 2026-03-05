Іран атакував азербайджанський аеропорт в Нахічевані: де він розташований
- Іранські дрони атакували місто Нахічевань, розташоване на кордоні з Іраном, і пошкодили аеропорт та школу.
- Міністерство закордонних справ Азербайджану підтвердило атаку, внаслідок якої постраждали двоє мирних жителів.
Іранські дрони атакували місто Нахічевані. Цей населений пункт розташований безпосередньо на кордоні біля Ірану.
24 Канал показує, де знаходиться азербайджанське місто, яке потрапило під атаку з боку Ірану.
Де знаходиться ймовірне місце атаки?
Джерело, наближене до уряду Азербайджану, повідомило Reuters, що ракети та безпілотники, запущені з території Ірану, впали неподалік аеропорту "Нахічевань".
Міжнародний аеропорт "Нахічевань" розташований приблизно за 10 кілометрів від іранського кордону.
Міністерство закордонних справ Азербайджану підтвердило атаку. За повідомленням, один іранський безпілотник впав на будівлю терміналу аеропорту Нахічевані, інший – поруч із будівлею школи в селі Шекерабад. Під час падіння дрона постраждали двоє мирних жителів.
Де знаходиться місто Нахічевань: дивіться на карті
Що відомо про останні атаки Ірану на країни Близького Сходу?
Під атаку нещодавно потрапила Туреччина. 4 березня іранська ракета порушила повітряний простір країни, проте не змогла досягти цілей. Американський есмінець у Середземному морі перехопив повітряну ціль.
Раніше, Іран завдав удару по Кіпру. Ціллю стала британська військова база Акротирі. Велика Британія розглядає варіанти евакуації своїх громадян з країн Перської затоки та дозволяє США використовувати свої бази для оборонних ударів по Ірану.
Значних ударів зазнали ОАЕ. Відразу кілька міст потрапили під ворожий вогонь. Зокрема відомо, що внаслідок операції США та Ізраїлю проти іранського режиму у Дубай закрили два міжнародні аеропорти через атаки на американські бази в ОАЕ.