Іран атакував азербайджанський аеропорт в Нахічевані: де він розташований

Іранські дрони атакували місто Нахічевані. Цей населений пункт розташований безпосередньо на кордоні біля Ірану.

24 Канал показує, де знаходиться азербайджанське місто, яке потрапило під атаку з боку Ірану.

Де знаходиться ймовірне місце атаки?

Джерело, наближене до уряду Азербайджану, повідомило Reuters, що ракети та безпілотники, запущені з території Ірану, впали неподалік аеропорту "Нахічевань".

Міжнародний аеропорт "Нахічевань" розташований приблизно за 10 кілометрів від іранського кордону.

Міністерство закордонних справ Азербайджану підтвердило атаку. За повідомленням, один іранський безпілотник впав на будівлю терміналу аеропорту Нахічевані, інший – поруч із будівлею школи в селі Шекерабад. Під час падіння дрона постраждали двоє мирних жителів.

Де знаходиться місто Нахічевань: дивіться на карті

Що відомо про останні атаки Ірану на країни Близького Сходу?