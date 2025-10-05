Президент Сербії Александар Вучич, імовірно, прогнозує нову війну. Під час спілкування з журналістами він заявив, що зараз усі готуються до конфліктів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report. Цікаво, що така заява пролунала на тлі масових порушень повітряного простору країн Європи.

Що сказав Вучич?

Сербський президент вважає, що всі зараз готуються до війни. За його словами, наразі питання полягає лише в тому, "хто до якої сторони належить".

Ми б хотіли уникнути воєн. Ми б хотіли уникнути конфліктів. Боюся, що більше ніхто нікого не хоче чути, слухати. І всі справді і серйозно готуються до війн. І буде непросто взагалі говорити на якісь інші теми,

– сказав він.

Детальніше свою заяву Александар Вучич не пояснив, як і не вказав у якому саме контексті пролунали відповідні думки з його боку.

Європа стурбована загрозою з боку Росії