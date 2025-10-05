Укр Рус
Геополітика Європа "Всі зараз готуються до війни": Вучич спрогнозував новий конфлікт
5 жовтня, 12:47
3

"Всі зараз готуються до війни": Вучич спрогнозував новий конфлікт

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Президент Сербії заявив, що всі зараз готуються до війни, і питання лише в тому, "хто до якої сторони належить".
  • Вучич висловив побоювання, що ніхто вже не хоче слухати один одного, і що уникнути конфліктів буде складно.

Президент Сербії Александар Вучич, імовірно, прогнозує нову війну. Під час спілкування з журналістами він заявив, що зараз усі готуються до конфліктів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report. Цікаво, що така заява пролунала на тлі масових порушень повітряного простору країн Європи.

Дивіться також "Трамп жорстко зачепив Путіна": інтерв'ю ексглави МЗС про зміни в Кремлі й атаки на Європу 

Що сказав Вучич?

Сербський президент вважає, що всі зараз готуються до війни. За його словами, наразі питання полягає лише в тому, "хто до якої сторони належить". 

Ми б хотіли уникнути воєн. Ми б хотіли уникнути конфліктів. Боюся, що більше ніхто нікого не хоче чути, слухати. І всі справді і серйозно готуються до війн. І буде непросто взагалі говорити на якісь інші теми, 
– сказав він.

Детальніше свою заяву Александар Вучич не пояснив, як і не вказав у якому саме контексті пролунали відповідні думки з його боку.

Європа стурбована загрозою з боку Росії

  • Готуючись до потенційної російської агресії, країни Альянсу почали купувати більше танків, а також розробляти нові моделі. НАТО не зважає на досвід війни в Україні, де дрони миттєво перетворюють важку техніку на залізно.

  • До слова, Єврокомісія просуває ідею створення "стіни дронів" на східному фланзі, щоб захиститися від російських БпЛА. Але ще до втілення проєкт викликав суперечки між країнами ЄС щодо вартості, назви та реалістичності задуму.

  • У SkyNews писали, що Європа наразі має серйозний дефіцит засобів протидії загрозам із боку Росії. Для масштабної "стіни з дронів" на континенті знадобляться тисячі систем захисту й обладнання для глушіння сигналів.