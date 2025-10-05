"Всі зараз готуються до війни": Вучич спрогнозував новий конфлікт
- Президент Сербії заявив, що всі зараз готуються до війни, і питання лише в тому, "хто до якої сторони належить".
- Вучич висловив побоювання, що ніхто вже не хоче слухати один одного, і що уникнути конфліктів буде складно.
Президент Сербії Александар Вучич, імовірно, прогнозує нову війну. Під час спілкування з журналістами він заявив, що зараз усі готуються до конфліктів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report. Цікаво, що така заява пролунала на тлі масових порушень повітряного простору країн Європи.
Що сказав Вучич?
Сербський президент вважає, що всі зараз готуються до війни. За його словами, наразі питання полягає лише в тому, "хто до якої сторони належить".
Ми б хотіли уникнути воєн. Ми б хотіли уникнути конфліктів. Боюся, що більше ніхто нікого не хоче чути, слухати. І всі справді і серйозно готуються до війн. І буде непросто взагалі говорити на якісь інші теми,
– сказав він.
Детальніше свою заяву Александар Вучич не пояснив, як і не вказав у якому саме контексті пролунали відповідні думки з його боку.
Європа стурбована загрозою з боку Росії
Готуючись до потенційної російської агресії, країни Альянсу почали купувати більше танків, а також розробляти нові моделі. НАТО не зважає на досвід війни в Україні, де дрони миттєво перетворюють важку техніку на залізно.
До слова, Єврокомісія просуває ідею створення "стіни дронів" на східному фланзі, щоб захиститися від російських БпЛА. Але ще до втілення проєкт викликав суперечки між країнами ЄС щодо вартості, назви та реалістичності задуму.
У SkyNews писали, що Європа наразі має серйозний дефіцит засобів протидії загрозам із боку Росії. Для масштабної "стіни з дронів" на континенті знадобляться тисячі систем захисту й обладнання для глушіння сигналів.