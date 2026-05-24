Готовий говорити з Кремлем: Стубб хоче представляти ЄС на переговорах із Росією

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що не виключає своєї участі як представника Євросоюзу на можливих переговорах із Росією. Водночас він наголосив, що діалог можливий лише за умови припинення вогню з боку Росії.

Про своє бачення мирних перегорів та потенційної участі у них країн Євросоюзу президент Фінляндії розповів телеканалу Yle.

Що сказав Стубб про свою готовність до участі в мирних переговорах про закінчення війни в Україні?

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що не виключає можливості представляти Європейський Союз на переговорах із Росією, якщо отримає відповідну пропозицію. За його словами, на таке запитання "важко відповісти негативно", однак будь-який діалог про мир можливий лише за умови, що Росія погодиться на припинення вогню.

Стубб підкреслив, що позиція ЄС залишається незмінною – спершу має бути припинення бойових дій, і лише після цього можна говорити про мирні домовленості. Він також нагадав, що питання безпеки та довіри є ключовими для будь-яких переговорів із Москвою.

Він також оцінив поточну ситуацію в Україні, заявивши, що вона зараз виглядає краще, ніж на попередніх етапах війни. За його словами, після періоду боротьби за виживання та тривалої стійкості Україна перейшла до фази, де ключову роль відіграє співвідношення втрат сторін і внутрішні процеси в Росії, зокрема зниження підтримки війни серед населення.

Окремо президент Фінляндії прокоментував ситуацію на кордоні з Росією, зазначивши, що його відкриття можливе лише тоді, коли стане зрозуміло, що Росія не використовуватиме міграційні потоки як інструмент тиску на Фінляндію.

Нагадаємо, США вирішили призупинити мирні переговори з Україною та Росією про закінчення війни. Держсекретар Марко Рубіо наголосив, що жодного прогресу в діалозі не відбувається, тому в Америці не бачать сенсу продовжувати зустрічі. Він наголосив, що війна в Україні може закінчитися лише шляхом мирних переговорів.

Своєю чергою, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що переговорний трек чолі з США поступово вичерпується. Україна вже шукає альтернативи для того, щоб продовжити мирний діалог. Зокрема, активно розглядаються варіанти залучення європейських партнерів, а також в майбутньому зустріч на рівні лідерів – Зеленського та Путіна.