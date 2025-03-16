Не можна враховувати лише інтереси Росії, і Трамп це розуміє, – Дуда про переговори щодо України

Президент Польщі Анджей Дуда наголосив, що переговори щодо війни в Україні не можуть враховувати лише інтереси Росії. Він упевнений, що Дональд Трамп це розуміє і не допустить односторонніх поступок на користь Кремля.

Про це Анджей Дуда розповів в інтерв'ю ВВС, передає 24 Канал. Президент Польщі заявив, що територіальні поступки України мають стати предметом фундаментальних переговорів, а не враховувати лише інтереси Росії.

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"Не можна вести переговори лише на умовах Росії"

Він прокоментував можливість збереження Росією захоплених територій.

Я не знаю, як саме американська сторона збирається схилити Росію до переговорів, які були би конструктивними, які б прагнули укласти такий мир, на який зможе погодитися й Україна,

– наголосив Дуда.

Президент Польщі підкреслив, що інтереси України повинні бути на рівні з іншими сторонами та висловив упевненість, що Дональд Трамп це розуміє.

До слова, раніше президент Польщі Анджей Дуда закликав США розмістити ядерну зброю на польській території для стримання агресії Росії.

Дуда обговорював це питання з Кітом Келлогом, спеціальним посланником США з питань України та Росії, і запропонував переміщення інфраструктури НАТО на схід.