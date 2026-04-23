Очільник Rheinmetall виправдався за слова про "українських домогосподарок, які збирають дрони"
- Армін Паппергер, очільник Rheinmetall, виправдовувався за свої слова про українських виробників дронів.
- Заяви Паппергера викликали реакцію українських політиків, включаючи Володимира Зеленського, який наголошував на конкурентоспроможності України у виробництві дронів.
Армін Паппергер змушений був пояснити свої слова про українських виробників дронів. Він сказав, що журналісти не так передали його слова.
Він розповів, що малося на увазі, в інтерв'ю німецькому телеканалу n-tv.
Як Армін Паппергер пояснив свої слова?
У березні видання The Atlantic опублікувало розмову з очільником німецького оборонного концерну Rheinmetall, в якому були скандальні слова про те, що розробка дронів в Україні не є інновацією. Також він назвав це роботою українських домогосподарок, які друкують деталі на 3D-принтерах на кухнях.
Топменеджер Rheinmetall змушений був виправдовуватися за свої резонансні заяви. Паппергер заявив, нібито його слова "були подані у хибному контексті".
Ви ж знаєте, як це буває з американськими журналістами,
– сказав Паппергер
За його словами мало бути три тези:
- Rheinmetall не робить квадрокоптери й не робитиме їх у майбутньому.
- Їхні дрони збираються за принципом Click and Play, як у Lego.
- Українські родини допомагають усі разом.
Він заявив, що це все було пов'язано абсолютно інакше. Також топменеджер додав, що вже спілкувався з багатьма українськими політиками, і вони зрозуміли, що неправильно сприйняли ситуацію.
Що відомо про скандал з Rheinmetsll?
Необережні заяви очільника німецького концерну викликали реакцію багатьох українських політиків.
Володимир Зеленський називав такі закиди з боку керівника Rheinmetall визнанням того, що Україна стала гідним конкурентом на світовій арені. Згідно з його словами, за показниками якості, кількості та ціни Україна на сьогодні є номером один у світі у виробництві дронів.
Якщо кожна українська домогосподарка може будувати дрони, тоді кожна українська домогосподарка може бути й керівником Rheinmetal,
– заявляв Зеленський.
Радник президента Олександр Камишін у своїх соцмережах зазначив, що українські дрони, які за словами Папперґера, зібрані на кухні, знищили понад 11 тисяч російських танків.
Вже через кілька днів Rheinmetall змушені були відреагувати й заявили про повагу до України. У концерні зазначили, що особлива заслуга України полягає в тому, що навіть маючи дуже обмежені ресурси, вона надзвичайно ефективно бореться.
Що відомо про українські інновації в сфері дронів?
Нещодавно українська компанія "Дикі Шершні" встановила рекорд, керуючи безпілотником на відстані 2000 кілометрів. Це стало можливим, завдяки новій технології Hornet Vision Ctrl.
Українська компанія PG Robotics оголосила про старт прийому замовлень на ударно-розвідувальний дрон Lucky Strike-2. Його ключова перевага – стабільний зв'язок навіть під впливом засобів РЕБ.
Уперше в історії війни українські наземні роботизовані комплекси та дрони взяли ворожу позицію без участі піхоти. Про це досягнення повідомляв Володимир Зеленський.