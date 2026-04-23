23 квітня, 22:37
Очільник Rheinmetall виправдався за слова про "українських домогосподарок, які збирають дрони"

Данило Жоров
Основні тези
  • Армін Паппергер, очільник Rheinmetall, виправдовувався за свої слова про українських виробників дронів.
  • Заяви Паппергера викликали реакцію українських політиків, включаючи Володимира Зеленського, який наголошував на конкурентоспроможності України у виробництві дронів.
Армін Паппергер змушений був пояснити свої слова про українських виробників дронів. Він сказав, що журналісти не так передали його слова.

Він розповів, що малося на увазі, в інтерв'ю німецькому телеканалу n-tv

Дивіться також: Роблять домогосподарки з 3D-принтерами, – гендиректор Rheinmetall розкритикував українські дрони

Як Армін Паппергер пояснив свої слова?

У березні видання The Atlantic опублікувало розмову з очільником німецького оборонного концерну Rheinmetall, в якому були скандальні слова про те, що розробка дронів в Україні не є інновацією. Також він назвав це роботою українських домогосподарок, які друкують деталі на 3D-принтерах на кухнях.

Топменеджер Rheinmetall змушений був виправдовуватися за свої резонансні заяви. Паппергер заявив, нібито його слова "були подані у хибному контексті". 

Ви ж знаєте, як це буває з американськими журналістами, 
– сказав Паппергер

За його словами мало бути три тези:

  • Rheinmetall не робить квадрокоптери й не робитиме їх у майбутньому.
  • Їхні дрони збираються за принципом Click and Play, як у Lego.
  • Українські родини допомагають усі разом. 

Він заявив, що це все було пов'язано абсолютно інакше. Також топменеджер додав, що вже спілкувався з багатьма українськими політиками, і вони зрозуміли, що неправильно сприйняли ситуацію. 

Що відомо про скандал з Rheinmetsll?

Необережні заяви очільника німецького концерну викликали реакцію багатьох українських політиків.

Володимир Зеленський називав такі закиди з боку керівника Rheinmetall визнанням того, що Україна стала гідним конкурентом на світовій арені. Згідно з його словами, за показниками якості, кількості та ціни Україна на сьогодні є номером один у світі у виробництві дронів. 

Якщо кожна українська домогосподарка може будувати дрони, тоді кожна українська домогосподарка може бути й керівником Rheinmetal,
– заявляв Зеленський.

Радник президента Олександр Камишін у своїх соцмережах зазначив, що українські дрони, які за словами Папперґера, зібрані на кухні, знищили понад 11 тисяч російських танків.

Вже через кілька днів Rheinmetall змушені були відреагувати й заявили про повагу до України. У концерні зазначили, що особлива заслуга України полягає в тому, що навіть маючи дуже обмежені ресурси, вона надзвичайно ефективно бореться.

Що відомо про українські інновації в сфері дронів?

