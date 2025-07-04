У Києві пошкоджено посольство Польщі: Варшава направила Москві ноту зі звинуваченнями

Під час масованої російської атаки на Київ 4 липня пошкоджено чимало будівель. Уламки одного з "Шахедів" понівечили консульський відділ польського посольства.

За попередніми оцінками, удару завдав безпілотник або його уламки. Про це пише 24 Канал з посиланням на МЗС Польщі у соцмережі X.

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МЗС Польщі відреагувало на пошкодження посольства

У ніч проти 4 липня Росія завдала чергового масованого удару по Києву. Одним із наслідків атаки стало пошкодження будівлі консульського відділу посольства Польщі.

Польське МЗС передало ноту зі звинуваченням до посольства Росії та рішуче засудили атаки по цивільному населенню України.

Це суперечить нормам міжнародного права, зокрема Віденській конвенції 1961 року,

– наголосили в МЗС.

Раніше очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський повідомив, що російський удар по столиці України завдав пошкоджень польському посольству. Після огляду встановлено, що пошкоджено дах і фасад відділу. На щастя, обійшлось без постраждалих.

Загалом, російська атака 4 липня була однією з наймасштабніших. Окупанти запустили по Україні понад 550 повітряних цілей.