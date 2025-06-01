Для авіації Росії більше немає безпечного місця, – BBC про феєричну спецоперацію СБУ

Росія давно заховала свої стратегічні бомбардувальники далеко на півночі, сподіваючись зробити їх невразливими до українських дронів і ракет. Втім, виявилося, що безпечного місця для літаків, які ворог використовує для атак по Україні, просто немає.

Серед уражених літаків у ході спецоперації "Павутина" були бомбардувальники Ту-95, кожен з яких може нести до восьми керованих крилатих ракет з бойовою частиною вагою 400 кілограмів, передає 24 Канал із посиланням на BBC.

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Основні військові активи Росії виявилися вразливими

Не менш значущою є й втрата літака А-50 – російського аналога системи AWACS. Його основне завдання — виявляти ворожі літаки та ракети, а також передавати координати цілей російським винищувачам.

Використання дронів принаймні в одній з атак – настільки близько до цілей – робить традиційні російські системи ППО, такі як С-300 / С-400 та навіть меншої дальності Панцир СА-22, малоефективними. Це також означає, що попередження про атаку було мінімальним, і вивести літаки до захищених укриттів не встигли.

Можливо, частину літаків не знищено повністю, і їх можна буде відновити, але в будь-якому разі вони надовго виведені з бою. Ще більш тривожним для Москви є той факт, що це знову демонструє вразливість ключових військових об'єктів навіть у глибині території Росії.