Среди пораженных самолетов в ходе спецоперации "Паутина" были бомбардировщики Ту-95, каждый из которых может нести до восьми управляемых крылатых ракет с боевой частью весом 400 килограммов, передает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Основные военные активы России оказались уязвимыми

Не менее значимой является и потеря самолета А-50 – российского аналога системы AWACS. Его основная задача – выявлять вражеские самолеты и ракеты, а также передавать координаты целей российским истребителям.

Использование дронов по крайней мере в одной из атак – настолько близко к целям – делает традиционные российские системы ПВО, такие как С-300 / С-400 и даже меньшей дальности Панцирь СА-22, малоэффективными. Это также означает, что предупреждение об атаке было минимальным, и вывести самолеты в защищенные укрытия не успели.

Возможно, часть самолетов не уничтожена полностью, и их можно будет восстановить, но в любом случае они надолго выведены из боя. Еще более тревожным для Москвы является тот факт, что это снова демонстрирует уязвимость ключевых военных объектов даже в глубине территории России.