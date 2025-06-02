У Кремлі лютують через операцію "Павутина", Путін – у глухому куті, – WP
- Операція "Павутина" показала здатність України використовувати слабкі місця Росії, послаблюючи її військову здатність.
- Атака створила морально-психологічну напругу в Росії та змінила уявлення про українські спецслужби.
Зухвала операція "Павутина" стала важливим сигналом для Москви та західних партнерів України. Виявилося, що попри чисельну та технічну перевагу ворога, Київ здатен використовувати слабкі місця Росії й порушувати її військові плани.
Стрімка та гнівна реакція в Росії підтвердила: Україна знищила вразливість, яку довго ігнорували – критично важливі й дорогі літаки залишали просто неба в глибокому тилу, вважаючи їх у безпеці. Це черговий приклад того, як дронові технології змінюють сучасну війну, передає 24 Канал із посиланням на The Washinghton Post.
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"Павутина" загнала Путіна у глухий кут
У соцмережах з'явилися відео та свідчення, які демонструють паніку, розгубленість, а згодом – лють проросійських коментаторів. Губернатори з кількох регіонів, зокрема Сибіру, повідомили про атаки дронів. Очевидці знімали дим над аеродромами та ділилися шоком. Промілітарні блогери охрестили атаку "Перл-Гарбором Росії".
Російські військові блогери давно критикували відсутність укриттів для літаків. Самуель Бендетт, аналітик з Центру військово-морського аналізу (США), зазначив, що системи ППО баз, ймовірно, були налаштовані на виявлення великих дронів, але не помітили FPV-дрони, які буквально "проповзли під радаром".
Офіційні російські ЗМІ залишились мовчазними. За даними "Агентства", "Перший канал" і "Росія-1" присвятили атаці лише по 40 секунд ефірного часу, а вже в понеділок новина зникла з випусків.
Найрозумніше, що Путін може зробити зараз – не відповідати негайно. У нього небагато виграшних варіантів,
– написав політолог Володимир Пастухов з Лондона.
Він зауважив, що Путін у глухому куті, адже "в України немає подібних об'єктів, які можна було б знищити без пекельних жертв серед цивільного населення та величезної шкоди довкіллю… що ще більше травмувало б і без того розгубленого Трампа".
Проросійський блогер Михайло Звінчук (Rybar) визнав, що удар завдав "морально-психологічної шкоди" й створив "колосальну напругу" в суспільстві.
Військовий аналітик Ян Матвєєв назвав атаку "прямим і дуже болючим ударом по ядерній тріаді", який знищив "рідкісні та дорогі бомбардувальники".
Тим часом для українського суспільства ця операція стала ковтком надії після трьох років повномасштабної війни та зростаючого тиску з боку США піти на поступки без гарантій безпеки.
Ця операція повністю змінює уявлення про реальність – як у Росії, так і у світі. Наші вороги тепер змушені визнати: українські спецслужби здатні проникати навіть на найзахищеніші об'єкти,
– сказав народний депутат Роман Костенко, секретар парламентського комітету з нацбезпеки.