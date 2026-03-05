Ніж у спину: за день до атаки на Азербайджан Алієв висловив співчуття через загибель Хаменеї

У четвер, 5 березня, іранські дрони вперше атакували Азербайджан: під ударом опинилося прикордонне місто Нахічевань. Днем раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв висловив співчуття у зв'язку з загибеллю верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї.

Про це повідомлялося на офіційному сайті президента Азербайджану.

Про що говорив Алієв?

У середу, 4 березня, Ільхам Алієв побував у посольстві Ірану в Азербайджані та висловив співчуття у зв'язку із загибеллю Хаменеї "та багатьох мирних жителів".

Політик також провів зустріч з послом Ірану Моджтабою Демірчілу.

Президент Ільхам Алієв зазначив, що завжди згадуватиме із найприємнішими враженнями зустрічі з аятолою Алі Хаменеї, що відбулися під час його візитів до Ірану,

– зазначалося на офіційному сайті.

Вже наступного дня іранські дрони опинилися в Азербайджані: один влучив у будівлю термінала аеропорту у Нахічевані, а інший впав поблизу будівлі школи в селі Шакарабад.

В МЗС країні "рішуче засудили" атаку та заявили, що внаслідок удару постраждали двоє цивільних осіб. Окрім цього, в міністерстві наголосили, що атака на Азербайджан є порушенням норм і принципів міжнародного права та сприяє посиленню напруженості в регіоні.

Ми вимагаємо від Ісламської Республіки Іран надати в найкоротший термін чітке пояснення щодо цього випадку, провести відповідне розслідування та вжити необхідних термінових заходів для забезпечення того, щоб такі атаки не повторювалися в майбутньому. Азербайджанська сторона залишає за собою право вжити відповідних заходів у відповідь,

– йдеться в заяві.

