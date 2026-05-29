Вгатив прямо у житловий будинок: у Румунії сказали, чому не збили російський БпЛА

Російський дрон в ніч проти 29 травня залетів на територію Румунії та влучив у багатоповерховий житловий будинок. Через брак часу та певні обмеження румунська армія не зуміла знешкодити БпЛА.

Про це заявив бригадний генерал Георге Максим, передає Digi 24.

Чому Румунія не знешкодила російський дрон?

Зазначається, що на рішення щодо перехоплення цілі вплинули деякі фактори.

На пресконференції після інциденту у Міністерстві оборони пояснили, що військовим не вистачило часу для збиття БпЛА. Також зазначається, що армія діяла в умовах певних обмежень.

Перше обмеження, яке ми маємо, є юридичним: ми не можемо вести вогонь так, щоб це зачіпало повітряний простір сусідньої країни. Крім того, для ураження повітряної цілі потрібен певний час, який передбачає виявлення, ідентифікацію та ураження. 4 хвилини, які ми мали в розпорядженні, були надзвичайно коротким часом,

– заявив бригадний генерал Георге Максим.

Він також зазначив, що Румунія має системи протиповітряної оборони, розроблені ще до 2023 року, тобто до початку активного використання дронів у війні.

Водночас його країна постійно працює над модернізацією ППО та підвищенням ефективності.

Також, за словами генерала, у Міністерстві оборони триває робота над оновленням законодавства, аби зменшити ризики повторення подібних інцидентів.

Відповідаючи на запитання, чому не спрацювали системи "Гепард", генерал відповів, що армія має обмеження щодо розміщень таких систем в умовах миру. Ми повинні мати згоду власників, господарюючих суб'єктів, щоб розміщувати такі системи, які мають обмежену дію від 1,5 кілометрів до 6 кілометрів… Тому що приватна власність захищена законом. Зараз мирний час. Там, де ми отримали згоду, ми встановили системи. Там, де ми не отримали згоди, ми не встановлювали,

– сказав генерал.

Дещо раніше речник Міністерства національної оборони Крістіан Поповічі наголошував, що Румунія "не може ризикувати створювати більше загроз, ніж може запобігти", водночас підкресливши, що "армія має суворі обмеження".

Нагадаємо, в ніч на 29 травня під час масованого обстрілу України російські дрони атакували й Румунію. Удар припав на багатоповерховий житловий будинок. Двоє мешканців отримали поранення, ще 70 евакуювали.

Згодом виявилось, що ворог запустив дрон типу "Герань-2" із бойовою частиною, яка під час удару здетонувала.

Ще один ворожий БпЛА із розмахом крил приблизно 3 метри і вже без бойової частини виявили в районі населеного пункту Бесешть в повіті Марамуреш.