Про це 29 травня повідомив Інспекторат з надзвичайних ситуацій Румунії (ISU) міста Галац, передає румунське видання Viata Libera.

Деталі інциденту у Румунії вночі 29 травня

Російський дрон влучив у квартиру на 10 поверсі житлової багатоповерхівки у румунському місті Галац.

Згодом інцидент підтвердили у Міноборони Румунії та заявили що цей дрон виявився російським.

Аби перехопити повітряну ціль із авіабази Фетешть о 01:19 у небо підняли два винищувачі F-16 за підтримки гелікоптера. Пілоти отримали дозвіл на знищення цілі. Після фіксації дрона мешканців повітів Тулча, Галац і Бреїла оперативно попередили про небезпеку через систему Ro-Alert.

Ситуація розвивається, ми надаватимемо інформацію та офіційні дані в міру їх надходження,

– заявили в Міністерстві національної оборони Румунії.

Вже близько 01:53 у системі Ro-Alert з'явилось повідомлення про падіння дрона.

Які наслідки удару російського дрона?

Директорка обласної служби швидкої допомоги Галаца Даніела Енчу заявила, що внаслідок падіння БпЛА жінка зазнала опіків першого ступеня, а 14-річний хлопець пережив гостру стресову реакцію.

Наразі постраждалим надають медичну допомогу – їх госпіталізували, тоді як іще близько 70 мешканців будинку евакуювали.

На місці працюють рятувальники, поліція, медики та спеціальні підрозділи. Водночас піротехніки Служби розвідки Румунії (SRI) встановили, що вся вибухівка дрона здетонувала, тож загрози нового вибуху немає. Окрему групу для розслідування вибуху сформували з поліцейських Дирекції кримінальних розслідувань та Національного інституту криміналістики.

Що цьому передувало?

Зауважимо, перед атакою російського дрона на Румунію, Повітряні сили попередили про рух близько 16 "Шахедів" на Одещину в напрямку Рені. Відстань від Рені до Галаца по прямій становить близько 21 кілометр.

Також нагадаємо, що це вже не перший випадок, коли російські безпілотники порушували повітряний простір країн НАТО. 25 квітня на території Румунії було зафіксовано падіння уламків російських дронів, які летіли на Одесу. Вони упали в повіті Тулча поблизу річкового кордону з Україною. Під час того інциденту постраждала господарська будівля одного з будинків і стовп електропередач. Значних пошкоджень не було.