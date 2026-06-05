Нова, а може й вирішальна фаза війни: Україна змінила ініціативу на полі бою

Удари по об'єктах у глибині Росії, зокрема біля Москви та Санкт-Петербурга, свідчать про розширення можливостей України завдавати далекобійних ударів. Водночас війна все більше стає відчутною для російського суспільства, яке раніше перебувало далеко від бойових дій.

Про це у статті для The Telegraph пише полковник армії Великої Британії у відставці, військовий експерт Геміш де Бреттон-Гордон.

Дивіться також У Росії нова проблема на фронті: скоро доведеться діставати мотлох часів Холодної війни

Війна в Україні виходить на новий етап

Такі суттєві зміни, за словами експерта, можуть свідчити про зміну ініціативи у цій війні.

Нині українські ракети та дрони безперешкодно долають шлях до Москви та Петербургу – тож для росіян війна перестала бути "десь далеко", а почала безпосередньо впливати на їхнє життя.

Спочатку війна найбільше впливала на соціально вразливі групи, зокрема бідні регіони, етнічні меншини та ув'язнених. Втім нині із накопиченням втрат окупаційної армії на фронті у великих містах Росії зростає страх, що до участі у війні можуть залучити й дітей більш забезпечених родин. Це поступово трансформує громадське ставлення до конфлікту.

Також експерт відзначає іще одну ознаку напруги в російському суспільстві – зростаюча залежність від іноземної робочої сили.

Народ дедалі більше висловлює занепокоєння, оскільки Кремлю все важче й надалі контролювати інформацію про наслідки затяжної війни в Україні.

Спостерігається зростання ознак наближення Росії до критичного етапу у війні. Водночас Геміш де Бреттон-Гордон підсумовує, що у разі подальших невдач на фронті малоймовірно, що Володимиру Путіну дадуть можливість спокійно завершити політичну кар'єру в Москві, як це сталося з сирійським лідером Башаром Асадом.

Сили оборони атакувати Санкт-Петербург та інші важливі об'єкти в Росії

В ніч на 3 червня ударні дрони Сил оборони навідались до Петербурга та уразили низку важливих об'єктів. Серед них – Петербурзький нафтовий термінал. Внаслідок удару було знищено один резервуар і пошкоджено ще шість резервуарів та дві технічних естакади.

Ще одна пожежа спалахнула за три кілометри від майданчика Петербурзького міжнародного економічного форуму, де 5 червня має виступати російський диктатор Володимир Путін.

У Тамбовській області дрони уразили підприємство "Прогрес", яке займається виготовленням елементів для російського озброєння.

Тоді як у Рязанській області спалахнув пороховий завод "Еластік". Пожежа охопила понад 400 квадратних метрів.