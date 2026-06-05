24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію матеріалів Девіда Акса з порталу Euromaidan Press (EP). Оригінальна публікація початково вийшла на сайті EP і публікується з дозволу правовласника.

Історія з танками повторюється: під прицілом – вантажівки

Російські військові зберігають на складах десятки тисяч старих вантажівок і вони можуть їм незабаром знадобитися. Цієї весни українські сили розпочали контрлогістичну кампанію, спрямовану проти російських транспортних засобів по всій логістичній зоні, що простягається на 200 кілометрів позаду "сірої зони".

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Кампанія з ударів безпілотників на базі штучного інтелекту посилюється. І тепер росіяни щодня потенційно втрачають сотні вантажівок. Це набагато більше, ніж вони можуть швидко замінити новою продукцією. Хоча російські наземні війська мають десятки тисяч вантажівок і щороку купують тисячі нових, та наразі вони мають всі шанси втрачати тисячі щомісяця.

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Якщо втрати вантажівок продовжаться такими ж темпами або й посиляться, то у росіянам може не залишитися іншого вибору, окрім як почати робити з вантажівками те, що вони давно роблять з танками: виводити дуже старі машини з довгострокового зберігання та робити все можливе, щоб відновити їх для подальшого використання. Це може бути важко.

У Росії величезна кількість вантажівок на складі. За підрахунками аналітика Jompy, мовиться про близько 40 – 50 тисяч старих вантажних автомобілів часів Холодної війни. Це більше, ніж мають арсенали більшості армій світу. Але це також лише 100-денний запас вантажівок за нинішніх темпів втрат Росії.

Та найгірше для російських логістів те, що більшість цих вантажівок десятиліттями стоять без належного обслуговування. "Більшість – це мотлох", – сказав Jompy.

На скільки вистачить нинішніх вантажівок у Росії, і наскільки терміново їй може знадобитися використати резерви іржавих старих транспортних засобів, залежить від того, скільки саме вантажівок українські дрони знищують щодня.

У Росії – рекордні втрати

30 травня український Генеральний штаб повідомив про 483 знищені російські вантажівки, ще 524 – 31 травня та 384 – 1 червня. Середній показник за останні три дні становить 463 вантажівки. Це у понад п'ять разів перевищує середньодобові втрати вантажівок Росії з моменту розширення війни проти України в лютому 2022 року.

Як українські військові знищують російські вантажівки: відео Міноборони України

За даними Міністерства оборони України, Росія втратила майже 7 тисяч вантажівок у травні, близько 6,5 тисячі у квітні та трохи більше як 6 тисяч у березні. Втрати вантажних автомобілів у попередні місяці були значно меншими, зокрема, лише близько 4 тисячі на місяць у період з грудня по лютий.

Це має сенс, оскільки українська контрлогістична кампанія розпочалася з потеплінням – коли зимовий туман розсіявся над російською логістичною зоною.

Посилення нальотів безпілотників на російські лінії постачання знаменує стратегічний поворот для України. Ще наприкінці минулого року українське керівництво критикували за зосередження ударів безпілотниками на російській піхоті в "сірій зоні" та символічних цілях глибоко всередині Росії. Такий роздвоєний фокус ризикував ігнорувати логістичну середню зону.

Але це було до весняного повороту. Зараз центральна зона та її лінії постачання є основним фокусом найкращих українських безпілотників. "Поле бою залежить від логістики. Україна робить все можливе, щоб російська логістика не працювала", – визнало українське Міністерство оборони.

Електронна війна може не врятувати російську логістику, враховуючи, скільки українських безпілотників, що переміщуються по всій логістичній зоні, мають автономний штучний інтелект для наведення на ціль і не потребують з'єднання з віддаленим оператором з низькою затримкою для ураження цілей.

Росія може дати відсіч, розгорнувши більше засобів ППО вздовж основних шляхів постачання. Проблема полягає в тому, що українські безпілотники ціляться й на ППО, атакувавши сотні об'єктів лише за останній рік.

Росіяни могли б встановити сітки проти дронів над найуразливішими дорогами. Але траси тягнуться на сотні кілометрів, а сітки крихкі.

Найімовірніше, Кремль спробує зробити все потроху, щоб забезпечити постачання своїх підрозділів. Усі вищезазначені логістичні зусилля цілком можуть передбачати ремонт – або принаймні спробу ремонту – цілої купи дуже старих вантажівок.