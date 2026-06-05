Об этом в статье для The Telegraph пишет полковник армии Великобритании в отставке, военный эксперт Гэмиш де Бреттон-Гордон.

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Война в Украине выходит на новый этап

Такие существенные изменения, по словам эксперта, могут свидетельствовать об изменении инициативы в этой войне.

Сейчас украинские ракеты и дроны беспрепятственно преодолевают путь в Москву и Петербург – поэтому для россиян война перестала быть "где-то далеко", а начала непосредственно влиять на их жизнь.

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Сначала война больше всего влияла на социально уязвимые группы, в частности бедные регионы, этнические меньшинства и заключенных. Впрочем сейчас с накоплением потерь оккупационной армии на фронте в крупных городах России растет страх, что к участию в войне могут привлечь и детей более обеспеченных семей. Это постепенно трансформирует общественное отношение к конфликту.

Также эксперт отмечает еще один признак напряжения в российском обществе – растущая зависимость от иностранной рабочей силы.

Народ все больше выражает беспокойство, поскольку Кремлю все труднее и дальше контролировать информацию о последствиях затяжной войны в Украине.

Наблюдается рост признаков приближения России к критическому этапу в войне. В то же время Гэмиш де Бреттон-Гордон заключает, что в случае дальнейших неудач на фронте маловероятно, что Владимиру Путину дадут возможность спокойно завершить политическую карьеру в Москве, как это произошло с сирийским лидером Башаром Асадом.

Силы обороны атаковать Санкт-Петербург и другие важные объекты в России

В ночь на 3 июня ударные дроны Сил обороны наведались в Петербург и поразили ряд важных объектов. Среди них – Петербургский нефтяной терминал. В результате удара был уничтожен один резервуар и повреждены еще шесть резервуаров и две технических эстакады.

Еще один пожар вспыхнул в трех километрах от площадки Петербургского международного экономического форума, где 5 июня должен выступать российский диктатор Владимир Путин.

В Тамбовской области дроны поразили предприятие "Прогресс", которое занимается изготовлением элементов для российского вооружения.

Тогда как в Рязанской области вспыхнул пороховой завод "Эластик". Пожар охватил более 400 квадратных метров.