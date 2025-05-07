Китай після атаки дронів на російський ВПК закликав "уникати ескалації"

У ніч на 7 травня українські дрони атакували військові об'єкти на території Росії. Китай закликав міжнародне співтовариство створити умови для недопущення ескалації.

Про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, коментуючи останню атаку українських дронів по підприємствах російського ВПК, передає 24 Канал з посиланням на кореспондента Укрінформу.

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У Китаї відреагували на атаку дронів на Росію

Лінь Цзянь запевнив, що позиція Китаю щодо "українського конфлікту" послідовна і зрозуміла – Пекін активно виступає за сприяння мирним переговорам та припиненню вогню.

За словами речника МЗС Китаю, більшість країн світу "по-своєму" відіграють конструктивну роль у політичному врегулюванні "української кризи".

Сьогодні головним завданням є уникнути ескалації напруженості. Всім зацікавленим сторонам слід дійти згоди в цьому питанні та створити умови для врегулювання "конфлітку",

– заявив дипломат.

Зазначимо, у ніч проти 7 травня дрони атакували кілька військових підприємств Росії. У Саранську було уражено завод оптоволоконних систем, а у Тулі – АТ "Конструкторське бюро приладобудування". Під ударом опинився й "СПЛАВ" – головний розробник реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) у Росії.

Окрім цього, ЗСУ уразили дронами два російських летовища – аеродром "Шайковка" у Калузькій області та авіабазу "Кубінка" в Московській області.