Знову обмінюються ударами: Іран випустив 12 ракет на авіабази із американськими літаками

Вранці 11 червня, Іран випустив 12 балістичних ракет на авіабази в Йорданії, Кувейті та Бахрейні. Там були розмішені американські літаки.

Про це інформує Sky News із посиланням на Корпус вартових ісламської революції Ірану.

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У КВІР заявили про початок ударів у відповідь по американських військових об'єктах у Кувейті, Бахрейні та Йорданії. Це сталось після того, як США заявили про нанесення ударів по низці цілей на території Ірану, які є військовими, спостережними та радіолокаційними об'єктами. Повідомлялося про влучання в південноіранське місто Бандар-Аббас, район Сірік та північний район Карадж.

Ці удари є відповіддю на необґрунтовану та продовжувану агресію Ірану. Американські сили залишаються пильними, смертоносними та готовими до використання,

– додали американські військові.

Зауважимо, сторони вже другий день поспіль обмінюються взаємними ударами, що значно погіршує і без того складну ситуацію на Близькому Сході.

Напад, пише ВВС, стався за декілька годин після того, як президент Дональд Трамп пообіцяв, що американські війська завдадуть "жорсткого" удару по Ірану, і що Тегеран "занадто довго не досягав угоди" про остаточне припинення війни.

Міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що Ірану дали шанс укласти угоду, але він не скористався ним, додавши, що бомби будуть "падати на ключові об'єкти" в країні.

Тоді Іран атакував військові об'єкти США на Близькому Сході.

Міністерство внутрішніх справ Бахрейну заявило, що сирени повітряної тривоги були активовані вночі, а армія Кувейту опублікувала повідомлення про те, що системи протиповітряної оборони перехопили "ворожі повітряні цілі".

Кувейт заявив, що тимчасово закрив свій повітряний простір через атаки Ірану.

Що цьому передувало?

У квітні США та Іран домовились про припинення вогню на два тижні, Згодом переговірники сторін мали домовитись про повне завершення війни на Близькому Сході. Відтоді Штати та Іран обмінювались вогнем періодично, однак повномасштабні бойові дії не розпочинали.

Нині переговори сторін зайшли у глухий кут – вони мають ключові розбіжності щодо ядерної програми Ірану.

Цього тижня, імовірно, Іран збив американський гелікоптер Apache. Це сталось всього за декілька днів після того, як Іран та Ізраїль знову завдали взаємних ударів.