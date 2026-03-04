Понад 100 зниклих безвісти та 78 поранених: субмарина атакувала корабель Ірану біля Шрі-Ланки

У середу, 4 березня, підводний човен уразив іранський корабель біля узбережжя Шрі-Ланки. Щонайменше 101 людина зникла безвісти, ще 78 отримали поранення.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на власні джерела у Міністерстві оборони Шрі-Ланки.

Що відомо про інцидент поблизу Шрі-Ланки?

Вдень 4 березня, підводний човен атакував іранський військовий корабель IRIS Dena, який перебував поблизу узбережжя Шрі-Ланки. Внаслідок ураження судно затонуло.

За даними Міноборони, внаслідок інциденту безвісти зникла щонайменше 101 людина. Ще 79 осіб отримали поранення – 32 з них госпіталізовано у лікарню у порту Галле. Загалом, за словами міністра закордонних справ Шрі-Ланки Віджита Херата, на борту перебувало 180 моряків.

Згодом джерела Reuters повідомили, що одна людина померла дорогою до лікарні.

Місцева влада повідомила BBC, що корабель Ірану подав перший сигнал тривоги на світанку 4 березня. Тож до IRIS Dena одразу були направлені військово-морські та військово-повітряні сили країни, які мали на меті врятувати екіпаж судна.

Представник ВМФ зауважив, що в районі трагедії не було зафіксовано інших кораблів чи літаків, а сам іранський корабель було атаковано невідомим підводним човном.

Водночас глава МЗС утримався від відповіді на питання щодо причетності до атаки військових США чи Ізраїлю.

