"Нас можна кусати": пропагандист поставив Пєскову незручне питання на тлі удару по Москві

Днями Володимир Путін вирішив знову полякати Захід. Диктатор похвалився, що міжконтинентальна балістична ракета "Сармат" успішно пройшла випробування, і до кінця року її поставлять на бойове чергування. Втім, зухвала українська атака на Москву підірвала ефект від цієї чергової спроби бряцкання ядерною зброєю.

Пропагандист Павло Зарубін цілком резонно зауважив, що наявність ядерної зброї у Росії не може захистити її від ударів українськими дронами. Він звернувся до речника Кремля Дмитра Пєскова із незручним питанням.

Як Пєсков відповів на неприємне питання?

Пропагандист заявив, що у багатьох людей виникає запитання, навіщо Росії "Сармат" та інші потужні бомби, коли її можна атакуати.

"Ядерну державу, виявляється, можна покусувати і кусати", – зазначив Зарубін.

У відповідь Пєсков пояснив, що ядерна зброя потрібна Росії нібито для того, щоб запобігти загрозам її існуванню.

Речник Путіна наголосив, що не можна погрожувати існуванню ядерної держави. "Ось це дає нам можливість бути в цьому впевненими, і це є основою ядерного стримування", – додав чиновник.

Він також запевнив, що ядерне стримування є "невід'ємною частиною і наріжним каменем національної безпеки Росії".

Нагадаємо, що у ніч проти 17 травня Україна здійснила наймасованішу за час війни атаку на Московську область, яка вважалася найзахищенішим регіоном. Було уражено низку важливих для окупантів об'єктів, зокрема Московський НПЗ.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зауважив, що Москва більше не сприймається як фортеця навіть російськими пропагандистами. Кремлівські посіпаки відкрито сумніваються у надійності захисту столиці.

Крім того, чи не щодня у Росії палають нафтопереробні заводи. За словами Володимира Зеленського, війна повертається в "родную гавань".

Навіщо Путін знову витяг свій "Сармат"?

Днями Путін заслухав доповідь командувача ракетних військ Сергія Каракаєва про нібито успішне випробування міжконтинентальної ракети "Сармат".

Коли Росія не має успіхів у війні та не може досягти результатів дипломатичним шляхом, вона починає демонструвати свою "ядерну силу". Про це в ефірі 24 Каналу заявив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук.

Він зазначив, що авторитарні лідери, які мають ядерну зброю, часто намагаються використовувати її як інструмент залякування. На думку експерта, Росії вже не вдасться налякати українців.

Експерт наголосив, що багато українських міст і без того зазнали масштабних руйнувань через артилерійські обстріли та удари КАБами.

Водночас Рибачук вважає малоймовірним реальне застосування Росією ядерної зброї. Він пояснив, що Китай, від якого Москва значно залежить, неодноразово називав такий сценарій "червоною лінією" і виступає проти використання ядерної зброї.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Кремль використовує тему "Сармату" не лише для залякування Заходу, а й для внутрішньої пропаганди. На їхню думку, Путін намагається відвернути увагу від проблем російської армії та уповільнення наступу на фронті. В ISW також зазначили, що цьогоріч Москва не змогла повноцінно убезпечити парад 9 травня через загрозу ударів українських дронів. Саме тому Кремль знову активізував ядерну риторику, щоб продемонструвати силу та приховати власні слабкості.