Путін мусив негайно реагувати: експерт зауважив цікаву деталь після російської атаки на Румунію

В ніч на 29 травня в Румунії у центрі прикордонного міста Галац російський безпілотник влучив у будинок. Очільнику Кремля довелося оперативно реагувати на інцидент. Перебуваючи у Казахстані, саме з цієї теми почалась його зустріч зі ЗМІ, де він дав коментар. Путін почав екстрено виправдовуватися.

На цьому у розмові з 24 Каналом, коментуючи влучання дрона в Румунії, наголосив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов, підкресливши, що після цієї події Румунія ухвалила рішення закрити генконсульство Росії (в місті Констанца).

Європа починає діяти в бік Росії

З огляду на реакцію Румунії та її подальші кроки, на думку Леонова, очевидно, що Росія дограється і матиме наслідки для себе. Він додав, що на рівні Євросоюзу ухвалене рішення про обмеження пересування для російських дипломатів і щодо шенгенської візи, отримати її росіянам вдається все складніше.

Зараз є рішення, яке обговорюється і має бути ухвалене щодо того, що учасники так званої "сво" довічно не матимуть права в'їжджати в ЄС. Адже це готова диверсійна і агентурна мережа, яка може опинитися в Європі. Ми очікуємо від Євросоюзу жорсткіших дій. Зараз це в його інтересах,

– переконаний Леонов.

Леонов зауважив на тому, що на тлі розмов про можливу операцію Росії в країнах Балтії демонстрація Європи, що вона готова тут і зараз рішуче діяти в бік Москви навіть без США змусить Путіна замислитись про можливі наслідки. Леонов підкреслив, що якщо Кремль розумітиме, що швидкої перемоги там не вийде, то навряд чи наважиться на цю авантюру щодо Європи.

"А якщо буде про це думати, то вступить в дію Китай, для якого це буде смертельним ударом. Згадаймо, що під час провокації з російськими дронами проти Польщі, тоді країна просто закрила кордон з Білоруссю, через який прямує понад 10% усього китайського імпорту до ЄС, і тоді міністр закордонних справ Китаю був змушений летіти до Варшави й домовлятися", – нагадав Леонов.

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень переконаний, що Китай буде ретельно стежити за ситуацією.

"Продавати" страх у Путіна більше не виходить

Як звернув увагу Леонов, Європа зараз взагалі не реагує на російські погрози, хоча Кремль всіляко волав і про випробування ракети "Сармат", і про ядерні навчання, очікуючи реакції європейців. Для Москви ігнорування з боку ЄС стало здивуванням. Адже Путін увесь свій час на посаді очільника Кремля "продавав" страх, це була його багаторічна тактика, яка вже не працює.

Путін лізе до тієї миті, доки не отримає відсіч. Зараз дуже вдалий час, щоб повернутися до обговорення питання про закриття країнами ЄС неба над західною частиною України. Це їм можна подавати для своїх громадян як деескалацію. Якщо військові європейських країн збиватимуть крилаті ракети й дрони над територією України, то ці засоби не зможуть потрапити до країн Євросоюзу навіть випадково,

– зазначив Леонов.

Крім того, за переконанням виконавчого директора Центру прикладних політичних досліджень, європейські військові у такий спосіб здобудуть неоціненний досвід протидії російським засобам ураження. Це, як наголосив Леонов, для них важливо в умовах зростання напруги між Європою і Росією.

Російські БпЛА майже 30 разів залітали в Румунію

Нагадаємо, що американський Інститут вивчення війни у своєму звіті вказав на те, що за період повномасштабного вторгнення в Україну російські дрони порушували повітряний простір Румунії щонайменше 28 разів. В ISW також підрахували, що уламки безпілотників опинялися на румунській території як мінімум 47 разів.

29 травня вперше інцидент, коли в небі Румунії були зафіксовані БпЛА, призвів до поранення цивільного населення. Через вибух дрона було зруйноване житло на десятому поверсі багатоповерхівки, куди той влучив. Постраждали жінка та дитина, які перебували у квартирі. Румунська прокуратура розпочала кримінальне провадження.